Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao

Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và các đơn vị của Tòa án nhân dân Tối cao.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đối với các đồng chí: Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao; Nguyễn Văn Cường, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; Lê Hưng Dũng, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Lê Thanh Phong, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đỗ Mạnh Tăng, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Hải Thanh, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; Nguyễn Hữu Tuyến, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị; Đỗ Thị Hải Yến, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự Tòa án Nhân dân tối cao.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cũng công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hải Trâm, giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với mỗi đồng chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá việc kiện toàn đội ngũ Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và bổ sung lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng cả về tổ chức bộ máy và yêu cầu nhiệm vụ. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi hỏi hệ thống Tòa án phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự gia tăng về số lượng và tính chất phức tạp của các loại tội phạm, tranh chấp và khiếu kiện, đồng thời phải triển khai chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhưng ngành Tòa án đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, yêu cầu đối với hệ thống Tòa án trong giai đoạn mới rất cao; đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với đòi hỏi ngày càng lớn về bảo đảm công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và giữ vững kỷ cương pháp luật và vì vậy Tòa án nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển và kỳ vọng của nhân dân.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hệ thống Tòa án nhân dân, nhất là các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong hoạt động xét xử. Mỗi Thẩm phán phải thực sự độc lập trong xét xử, chỉ tuân theo pháp luật; không để bất kỳ áp lực nào chi phối hoạt động xét xử; không để lợi ích cá nhân, quan hệ riêng tư làm ảnh hưởng đến sự công tâm, khách quan của phán quyết.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao chất lượng xét xử, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, cốt lõi của hệ thống Tòa án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý mỗi bản án, quyết định phải bảo đảm đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý, có sức thuyết phục và có tác dụng giáo dục, định hướng xã hội; cần tiếp tục hạn chế tối đa các trường hợp án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; tuyệt đối không để xảy ra oan, sai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát huy vai trò của Tòa án nhân dân tối cao trong việc bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và tham gia hoàn thiện thể chế. Các đồng chí Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, mà còn có trách nhiệm tổng kết thực tiễn, phát triển án lệ, góp phần định hướng áp dụng pháp luật trong toàn hệ thống và tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Phán quyết của Tòa án nhân dân tối cao phải thực sự có giá trị chuẩn mực, có tính dẫn dắt và định hướng thực tiễn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án trong sạch, liêm chính, kỷ cương; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp; phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm; không vì bất kỳ lý do gì mà dung túng sai phạm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng hệ thống Tòa án hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Việc triển khai mô hình Tòa án 3 cấp phải bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Tòa án.

Nêu rõ mục tiêu đặt nhân dân ở vị trí trung tâm của hoạt động tư pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Tòa án phải thực sự gần dân, hiểu dân, lấy việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất của hoạt động tư pháp. Mỗi phán quyết của Tòa án phải góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định uy tín của Tòa án không chỉ được thể hiện qua số lượng vụ việc được giải quyết, mà quan trọng hơn là ở việc công lý có được thực thi nghiêm minh, công bằng trong thực tiễn hay không. Công lý phải được thể hiện trong từng bản án đúng pháp luật, trong từng quyết định công tâm, khách quan, trong từng ứng xử chuẩn mực của người Thẩm phán; phải góp phần bảo vệ cái đúng, bác bỏ cái sai, xử lý nghiêm minh cái xấu, cái ác. Niềm tin của nhân dân được vun đắp từ chính những phán quyết cụ thể, từ sự công tâm, khách quan và liêm chính trong hoạt động xét xử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cho các thẩm phán. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng rằng các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành Tòa án nhân dân; giữ vững bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, thống nhất, kỷ cương trong công việc, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hải Trâm bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của ngành Tòa án; quan tâm đến công tác kiện toàn lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.

Phó Chánh án Nguyễn Hải Trâm cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, cùng tập thể lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đoàn kết, thống nhất thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Tòa án nhân dân, để góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính; tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, ổn định để tạo lập nền tảng cho hệ thống quản lý, quản trị quốc gia phát triển hiện đại, phục vụ phát triển đất nước.

Phó Chánh án Nguyễn Hải Trâm khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với ngành Tòa án nhân dân; sự quan tâm phối hợp của các Bộ, ban, ngành có liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

