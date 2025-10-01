Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia

Sáng 1/10, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân-Động lực phát triển quốc gia.”

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ./.