Sáng 7/8, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tổng duyệt lễ diễu hành chào mừng "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" và chuẩn bị cho lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Từ 4 giờ ngày 7/8, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ tham gia diễu binh, diễu hành thuộc các khối rước ảnh Bác, khối Hồng kỳ, xe chỉ huy mui trần, 15 khối diễu binh, 5 khối diễu hành và 10 khối phương tiện cơ giới tập trung tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm).

Các khối tham gia đại diện cho nhiều lực lượng như: An ninh nhân dân; Cảnh sát điều tra; Cảnh sát Giao thông; Cảnh sát cơ động; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy; lực lượng quản lý hành chính, hậu cần, kỹ thuật; khối Công an cấp xã...

Đây là dịp biểu dương sức mạnh và cũng là lời khẳng định quyết tâm của Công an Thủ đô trong việc xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Đại úy Nguyễn Quốc Hội, thành viên khối diễu hành Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy chia sẻ: Sau gần 1 tháng tập luyện với tinh thần nghiêm túc, tận tụy, anh cùng đồng đội tự hào khi được vinh dự góp mặt tại lễ diễu hành chào mừng "Ngày hội vì Thủ đô bình yên," ra quân đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Với hơn 28 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy luôn kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Thủ đô và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Khối nữ Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội diễu binh, diễu hành tại buổi tổng duyệt. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại buổi tổng duyệt, ngoài trình diễn khí tài và phương tiện đặc chủng, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành còn biểu diễn võ thuật và thực hiện tình huống giả định Công an Hà Nội ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Lễ diễu hành và ra quân chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 10/8 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm) với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân Thủ đô.

Hơn 245 xe cơ giới chuyên dụng được huy động, góp phần thể hiện sức mạnh tổng hợp, sự chính quy-tinh nhuệ-hiện đại của Công an Thủ đô trong thời kỳ mới.

Chương trình nhằm lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, thân thiện, vì nhân dân phục vụ, xứng đáng là “lá chắn thép,” “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân./.

