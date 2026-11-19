Chuyến thăm chính thức từ ngày 19-21/11 của Tổng thống Azerbaijan đánh dấu bước tiếp nối quan hệ song phương sau khi Việt Nam và Azerbaijan thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược vào tháng 5/2025.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21/11/2026.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Ilham Aliyev kể từ khi nhậm chức năm 2003.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng quan hệ lên thành Đối tác chiến lược trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Azerbaijan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5/2025.

Chuyến thăm lần này không chỉ tạo dấu ấn về chính trị, ngoại giao mà còn mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước./.