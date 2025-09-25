TP Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế mới bảo vệ quyền, lợi ích của người dân

Sáng 25/9, tại phường Bà Rịa, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Tam Long, Bà Rịa và Long Hương trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố đã thông tin tới cử tri 3 phường về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp lần này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 42 luật, 3 nghị quyết; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của Thành phố 8 tháng; tình hình kinh tế-xã hội của cả nước và Thành phố 9 tháng của năm 2025; báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe báo cáo, đa số cử tri đều bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được về kinh tế-xã hội của Thành phố cũng như cả nước từ đầu năm đến nay.

Các cử tri cũng nêu lên nhiều ý kiến, kiến nghị, cụ thể như cơ sở hạ tầng, đường giao thông tại một số phường của thành phố Bà Rịa trước đây vẫn chưa được sửa chữa, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, cụ thể như tuyến đường Ngô Đức Kế, phường Bà Rịa, khi trời mưa, nước ngập lênh láng, nước tràn vào nhiều nhà dân, người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng chưa được giải quyết; nhiều hộ dân sinh sống tại tuyến đường số 40, phường Tam Long đến nay vẫn chưa được sử dụng nước sạch.

Ngoài ra, cử tri cũng nêu kiến nghị Trung tâm Hành chính-Chính trị của Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây, đã sử dụng 13 năm nhưng còn rất mới, khang trang, hiện đại và sạch đẹp, nếu bỏ không sẽ rất lãng phí.

Cử tri kiến nghị các cấp quản lý nên sắp xếp hợp lý để tránh lãng phí cơ sở này. Cùng với đó, nhiều ý kiến cử tri kiến nghị liên quan đến vấn đề đất đai như giá đền bù đất đai, vướng mắc trong quy hoạch sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp tái định cư; giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động...

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao đổi với cử tri. (nh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và cho biết các ý kiến sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố tổng hợp đầy đủ, chuyển tải đến đúng địa chỉ cần thiết.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sau hợp nhất, Thành phố mới có tiềm năng và dư địa phát triển vô cùng lớn, do đó, nhiệm vụ lớn nhất của lãnh đạo Thành phố là phát huy được hết tiềm năng, lợi thế lớn sẵn có, đưa Thành phố phát triển lên một tầm cao mới.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo Thành phố hiện nay là phải xử lý dứt khoát các tồn đọng, vận dụng các cơ chế mới thông thoáng để giải quyết các quyền và lợi ích cho người dân.

Liên quan đến các kiến nghị của cử tri về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, khiếu nại tố cáo, chế độ chính sách, xây dựng hạ tầng, Bí thư Thành ủy Thành phố yêu cầu: "Các địa phương nắm chắc vấn đề, Nhà nước giao thẩm quyền tới đâu làm hết tới đó, cái nào khó, vướng mắc không giải quyết được thì sớm kiến nghị lên các cơ quan chức năng của Thành phố để giải quyết cho người dân"./.

Trụ cột dẫn dắt Thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỷ nguyên phát triển mới Theo định hướng, trung tâm TP Hồ Chí Minh ưu tiên dịch vụ và công nghệ cao, khu vực Bình Dương cũ trở thành thủ phủ công nghiệp-công nghệ cao và khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ phát triển kinh tế biển.