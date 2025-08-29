Trang bị kỹ năng cần thiết cho lãnh đạo Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 29/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Lớp tập huấn lãnh đạo Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 với sự tham dự của 100 đại biểu là những lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các hội đoàn người Việt từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, hiện, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 6 triệu người sinh sống, học tập và làm việc ở trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 1.000 hội đoàn người Việt trên toàn thế giới, trong đó trên 500 hội đoàn có gắn bó mật thiết với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài đã phát triển cả về số lượng và thành phần với nhiều hình thức, tính chất hoạt động đa dạng, phong phú, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại, tạo sự gắn kết, duy trì bản sắc văn hóa truyền thống, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, các hội đoàn trong cộng đồng đã thể hiện vai trò rất quan trọng, là nòng cốt trong các hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài cũng như là đầu mối để cơ quan đại diện Việt Nam triển khai nhiều mặt công tác tại địa bàn.

Tuy nhiên, các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài hiện cũng gặp phải những khó khăn nhất định, trong khi các lãnh đạo hội đoàn hầu hết là kiều bào có tâm huyết, tinh thần đóng góp vì cộng đồng, đất nước nhưng hầu hết chưa được trang bị các kiến thức, kỹ năng mang tính nghiệp vụ trong lãnh đạo, điều hành hoạt động hội đoàn.

Điều đó đã phần nào làm giảm hiệu quả hoạt động của các hội đoàn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và công tác hội đoàn nói riêng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nêu rõ thời gian qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của các hội đoàn đã thành lập; vận động thành lập ban liên lạc, hội người Việt Nam tại những địa bàn chưa có hội đoàn.

Đồng thời hỗ trợ các hội đoàn phát huy vai trò hạt nhân trong tổ chức các hoạt động cộng đồng, là cầu nối góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nước ta với các nước, kết nối các hội đoàn với trong nước; hỗ trợ, định hướng giải quyết vấn đề tồn tại trong các hội đoàn; tăng cường cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời với các hội đoàn...

"Đây là lần đầu tiên, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức lớp tập huấn cho lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm làm tốt hơn công tác hội đoàn, trang bị cho các đại biểu các kỹ năng cần thiết. Thông qua bài giảng của các chuyên gia, việc thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các chuyên gia và các lãnh đạo hội đoàn của các địa bàn giúp các đại biểu nâng cao hiệu quả trong việc điều hành, tổ chức hoạt động hội, bồi dưỡng một số kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết trong công tác hội. Bên cạnh đó, việc tham gia lớp tập huấn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa kiều bào với quê hương, tạo điều kiện để các lãnh đạo hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài chứng kiến sự phát triển của đất nước, từ đó trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng, lan tỏa những thông tin chính xác, khách quan về tình hình đất nước tới bà con ở sở tại," Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao hy vọng, các đại biểu sẽ tham gia tích cực vào các buổi tập huấn, thu được nhiều kết quả thiết thực, bổ ích, góp thêm kinh nghiệm cho hoạt động hội đoàn của mình, nhằm xây dựng cộng đồng nơi mình sinh sống ngày càng đoàn kết, vững mạnh và phát triển.

Trong khuôn khổ Lớp tập huấn, các đại biểu thông tin về tình hình trong nước và đối ngoại; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng với đó là thông tin về các vấn đề cơ bản của cộng đồng và hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài như vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đặc thù hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; mối quan hệ giữa các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, giữa hội đoàn với cơ quan đại diện ngoài nước cũng như với các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong nước…

Các đại biểu cũng đã được phổ biến về pháp luật Việt Nam cho người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin về vai trò, chức năng nhiệm vụ của người lãnh đạo Hội; kỹ năng trong tổ chức điều hành và phân công nhiệm vụ như lập kế hoạch hoạt động, điều hành và tổ chức hoạt động, sự kiện; vận động và phát triển hội viên, tham gia tổ chức hội; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ kế cận...

Trong khuôn khổ Lớp tập huấn, các đại biểu cũng được tập huấn kỹ năng truyền thông như trả lời phỏng vấn; xây dựng tin bài truyền thông hoạt động của hội; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động...

Lớp tập huấn lãnh đạo Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 dự kiến bế mạc vào ngày 31/8, tại Hà Nội./.

