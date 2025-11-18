Triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh

Ngày 18/11, Tổng hội Y học Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Sandoz để triển khai Chiến dịch nâng cao nhận thức về Đề kháng kháng sinh (AMR).

Hợp tác này đánh dấu tầm quan trọng của trách nhiệm tập thể trong phòng chống kháng kháng sinh từ các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia y tế đến người dân. Qua việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng thuốc, chiến dịch hướng đến việc bảo vệ hiệu quả của thuốc kháng sinh và góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh.

Phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam chia sẻ: “Kháng kháng sinh là vấn nạn lớn của thời đại, đòi hỏi phải có hành động tập thể nhằm ứng phó và phòng ngừa. Là chuyên gia y tế, chúng tôi có trách nhiệm hướng dẫn đồng nghiệp và công chúng sử dụng thuốc kháng sinh một cách có trách nhiệm. Sự hợp tác giữa hai bên giúp chuyển đổi các kiến thức khoa học thành sự thay đổi hành vi trong đời thực.”

Tiến sỹ Angela Pratt - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam chia sẻ một trong những ưu tiên then chốt sắp tới là tăng cường hợp tác đa ngành, bởi AMR không phải là vấn đề mà một tổ chức hay một nhóm cá nhân riêng lẻ có thể một mình giải quyết. Trong lĩnh vực y học duy trì cam kết sản xuất bền vững, tăng cường quản lý sử dụng kháng sinh, chia sẻ dữ liệu, hợp tác để đảm bảo chất lượng và khả năng tiếp cận nguồn thuốc thiết yếu ổn định.

Ngài Thomas Gass - Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam, nhấn mạnh kháng kháng sinh là mối đe dọa về an ninh, là thách thức đối với kinh tế và phát triển. Thụy Sỹ cam kết đóng vai trò trực tiếp và bền vững trong cuộc chiến toàn cầu chống AMR thông qua các sáng kiến như Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Kháng sinh Toàn cầu (GARDP), Trung tâm R&D AMR Toàn cầu, Ban Thư ký chung Bốn bên về AMR (WHO, FAO, WOAH, UNEP) và Quỹ tín thác đa đối tác về AMR. Bên cạnh đó, Thụy Sỹ cũng đóng góp thông qua khu vực tư nhân, bao gồm các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược đang giữ vai trò quan trọng và tạo ra tác động thiết thực trên phạm vi toàn cầu.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, từ năm 2020-2023 Việt Nam có gần 300.000 ca tử vong do đề kháng kháng sinh, điều đó cho thấy tính cấp thiết của hành động phòng chống AMR ở cả cấp độ quốc gia lẫn cộng đồng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đánh dấu một cột mốc mới nhằm hỗ trợ Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng kháng sinh tại Việt Nam giai đoạn 2023-2030, với sự phối hợp liên ngành để giảm thiểu tình trạng sử dụng kháng sinh chưa phù hợp, nâng cao nhận thức và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chiến dịch năm nay được thực hiện với sự hợp tác của VMA, sẽ tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hiệu quả của những nỗ lực trước đó thông qua nhiều hoạt động giáo dục mở rộng, các sự kiện nơi công cộng và sự tham dự mạnh mẽ hơn từ cộng đồng. Sáng kiến này nhằm đưa nhận thức về kháng sinh và phòng chống AMR trở nên dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ hành động hơn cho các gia đình người Việt Nam.

Theo Thỏa thuận Hợp tác này, Sandoz Việt Nam sẽ tài trợ kinh phí và hỗ trợ tổ chức, thực hiện chương trình tuân thủ các yêu cầu và quy định của luật, dẫn dắt việc triển khai và sử dụng các kênh thông tin nội bộ và bên ngoài để chuyển tải thông điệp chiến dịch.

Cuối năm 2024, Sandoz Việt Nam đã khởi động thực hiện Chương trình Cộng đồng về phòng, chống kháng kháng sinh với chủ đề “Kháng sinh Đúng liều - Đủ yêu tổ ấm.” Chương trình được triển khai trong thời gian 5 năm, từ năm 2024-2028. Đến nay, chương trình đã tiếp cận hàng triệu người dân trên toàn quốc thông qua các màn hình tuyên truyền ngoài trời, gian hàng cung cấp thông tin tại bệnh viện, kênh truyền thông kỹ thuật số, với sự tham gia của chuyên gia y tế và công chúng trên chủ đề sử dụng kháng sinh có trách nhiệm./.

