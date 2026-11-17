Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/11 đưa tin Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Jo Yong Won đã tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng phong trào “Vì tự do của các dân tộc,” tổ chức tại thủ đô Moskva của Nga ngày 16/11.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn tin Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết hội nghị có sự tham dự của đại diện hơn 70 quốc gia và tổ chức quốc tế thuộc các khu vực châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh và châu Âu, trong đó có Trung Quốc, Nam Phi, Mexico và Belarus.

Phát biểu tại hội nghị, ông Jo Yong Won nhận định xu hướng hình thành trật tự thế giới đa cực là không thể đảo ngược, nhấn mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia trong tiến trình này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, ông Jo Yong Won đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev và Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin, tập trung trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Tại cuộc gặp với ông Medvedev, Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất đề xuất thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai đảng cầm quyền. Trong khi đó, tại cuộc gặp với ông Volodin, hai bên thảo luận kế hoạch mở rộng đối thoại và hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga khẳng định các nghị sỹ Nga ủng hộ quan hệ hữu nghị với Triều Tiên.

Về phía Triều Tiên, ông Jo Yong Won đánh giá quan hệ song phương đang phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và ngoại giao, phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước./.

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