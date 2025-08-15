Ukraine tấn công gây cháy nổ nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Ngày 15/8, quân đội Ukraine cho biết đã tấn công nhà máy lọc dầu Syzran ở tỉnh Samara của Nga trong đêm.



Trong thông báo trên trang Telegram, quân đội Ukraine cho hay vụ tấn công gây cháy nổ tại nhà máy, nơi sản xuất nhiều loại nhiên liệu và là một trong những cơ sở lớn nhất thuộc hệ thống của Tập đoàn dầu khí Rosneft.

Trước đó, vào đầu tháng 2, quân đội Ukraine cho biết đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga bên bờ Biển Đen và ghi nhận ít nhất 40 vụ nổ tại địa điểm này.

Tuapse là nơi đặt một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, từng nhiều lần là mục tiêu của thiết bị bay không người lái Ukraine.



Quân đội Ukraine cũng cho biết đã tấn công 2 sân bay quân sự tại khu vực Crimea do Nga kiểm soát nhưng không cung cấp thêm chi tiết./.



