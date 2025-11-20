UOB: Người tiêu dùng Việt Nam lạc quan nhất ASEAN nhờ động lực kinh tế vững chắc

Chiều 20/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng UOB Việt Nam công bố Nghiên cứu Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN 2025 (ACSS). Theo kết quả khảo sát, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực về mức độ lạc quan, đạt 67 điểm - cao nhất ASEAN, vượt xa mức trung bình 54 điểm và tăng thêm 3 điểm so với năm trước. Điều này phản ánh niềm tin ổn định của người tiêu dùng vào triển vọng kinh tế cũng như tài chính cá nhân.

Chỉ số ACSS được xây dựng dựa trên sáu cấu phần đo lường nhận định của người tiêu dùng về điều kiện kinh tế hiện tại, triển vọng tương lai và khả năng tự chủ tài chính. Tại Việt Nam, hơn 80% người tham gia khảo sát bày tỏ sự lạc quan về kinh tế, mức tăng 12 điểm phần trăm so với 2024. Kết quả được củng cố bởi diễn biến vĩ mô tích cực, với tăng trưởng GDP nửa đầu năm 2025 đạt 7,52%, cao nhất cùng kỳ kể từ 2011.

Tâm lý tiêu dùng cải thiện mạnh

Theo UOB, tâm lý tích cực của người tiêu dùng Việt Nam đến từ sự ổn định chính trị - xã hội và môi trường kinh doanh cải thiện. Các biến động bên ngoài, như chính sách thuế mới của Mỹ, không làm suy giảm nhiều kỳ vọng. Việt Nam tiếp tục kiểm soát tốt giá cả và duy trì dòng vốn FDI ổn định. Trên cơ sở này, tháng trước UOB đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 lên 7,7%, từ mức 7,5%, sau khi GDP quý 3 đạt 8,23%.

Niềm tin vĩ mô đang tạo đà cho sự cải thiện trong tâm lý tài chính cá nhân. Hơn 70% người khảo sát kỳ vọng tình hình tài chính của họ sẽ tốt hơn trong 12 tháng tới. Tỷ lệ lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng giảm xuống còn 50%, đặc biệt giảm mạnh ở nhóm Gen Z. Tuy vậy, người tiêu dùng vẫn chú trọng sự ổn định thu nhập và các cam kết tài chính dài hạn, nhất là nhóm Gen Y - lực lượng đang gia tăng nhu cầu đầu tư và tích lũy.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính cá nhân UOB Việt Nam, cho biết tâm lý tiêu dùng tiếp tục bền bỉ dù thế giới đối mặt nhiều thách thức: “Việt Nam đã chứng minh được nền tảng vững chắc và định hướng chính sách rõ ràng. Đây là động lực thúc đẩy chi tiêu và nhu cầu lập kế hoạch tài chính. UOB cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam bằng các giải pháp được cá nhân hóa, phù hợp với kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng”.

Ưu tiên vấn đề môi trường và chi tiêu nhiều hơn cho trải nghiệm

Trong bối cảnh áp lực lạm phát giảm, người tiêu dùng chuyển sự quan tâm sang các vấn đề bền vững hơn, đặc biệt là môi trường. Có đến 66% người được khảo sát đánh giá biến đổi khí hậu, thiên tai và ô nhiễm là mối quan tâm hàng đầu, thậm chí vượt mức lo ngại về tác động của thuế quan Mỹ. Điều này định hình lại thói quen mua sắm: cứ ba người tiêu dùng thì có một người chấp nhận trả cao hơn cho sản phẩm thân thiện môi trường - mức cao hơn trung bình ASEAN 11 điểm phần trăm.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính cá nhân UOB Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Tâm lý an tâm về tài chính cũng thúc đẩy chi tiêu cho các lĩnh vực ưu tiên. ACSS cho thấy 67% người tiêu dùng tăng chi cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe và thể chất – cao hơn mức tăng chi cho các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm hay đi lại. Đồng thời, hơn một nửa người khảo sát cho biết họ chi tiêu nhiều hơn cho các hạng mục trải nghiệm và cao cấp, phản ánh xu hướng nâng cấp phong cách sống.

Tám trong mười người xem các trải nghiệm như giải trí, ẩm thực hay du lịch nghỉ dưỡng là phần thiết yếu của cuộc sống. Xu hướng này được thể hiện rõ trong dữ liệu chi tiêu của UOB: tổng chi tiêu qua thẻ của khách hàng Việt Nam cho ăn uống, giải trí và du lịch tăng 8% so với cùng kỳ; riêng chi tiêu cho giải trí tăng mạnh tới 48%.

Nền tảng tài chính vững nhưng Gen Z còn nhiều khoảng trống

Nghiên cứu của UOB cho thấy người tiêu dùng Việt Nam có nền tảng tài chính tương đối vững. Có 94% tự tin với khả năng quản lý tài chính cá nhân; 86% sở hữu quỹ dự phòng; 79% tự tin xử lý nợ; 82% cho biết đã trang bị đầy đủ bảo hiểm; và 76% đánh giá danh mục đầu tư của họ đủ để đáp ứng mục tiêu dài hạn, bao gồm kế hoạch hưu trí.

Thói quen tiết kiệm vẫn được duy trì rộng rãi. Tám trong mười người tiết kiệm trên 10% thu nhập hàng tháng, trong đó nhóm phụ nữ có tỷ lệ tích lũy ổn định hơn. 57% phụ nữ cho biết họ đã có khoản dự phòng đủ trang trải chi phí từ ba đến sáu tháng – mức được xem là an toàn trong tài chính cá nhân.

Tuy nhiên, Gen Z – nhóm tiêu dùng trẻ – lại có mức độ chuẩn bị tài chính thấp nhất. Có 5% hoàn toàn không có quỹ dự phòng hay bảo hiểm; chỉ 47% tích lũy đủ để chi tiêu hơn ba tháng; 33% sở hữu bảo hiểm sức khỏe và 43% có bảo hiểm nhân thọ – các mức thấp nhất trong các thế hệ. Đáng chú ý, 13% Gen Z cảm thấy chưa sẵn sàng để quản lý các khoản nợ hiện tại.

Các diễn giả tại buổi công bố Nghiên cứu Tâm lý người tiêu dùng ASEAN 2025. (Ảnh: Vietnam+)

Khoảng trống chuẩn bị tài chính này gắn liền với hành vi tiêu dùng của Gen Z, vốn ưu tiên trải nghiệm và phong cách sống. ACSS cho thấy 77% Gen Z mong muốn tận hưởng hiện tại hơn là đặt nặng các mục tiêu tài chính tương lai. Cùng tỷ lệ này cho biết áp lực xã hội và kỳ vọng từ bạn bè khiến họ khó duy trì tiết kiệm – mức cao nhất trong các thế hệ.

Theo UOB, Gen Z hoàn toàn có thể cân bằng giữa nhu cầu tận hưởng và xây dựng nền tảng tài chính nếu được trang bị công cụ phù hợp. UOB khẳng định sẽ hỗ trợ khách hàng ở mọi giai đoạn cuộc sống bằng các giải pháp tiết kiệm, đầu tư và bảo vệ tài chính linh hoạt.

Ông Paul Kim nhấn mạnh: “Những dữ liệu chuyên sâu từ ACSS mang lại góc nhìn giá trị để UOB phát triển giải pháp phù hợp cho từng nhóm khách hàng. Điều này giúp chúng tôi đồng hành sâu sát hơn với người tiêu dùng trong hành trình đạt được các mục tiêu cuộc sống.”

Được biết, nghiên cứu ACSS 2025 của UOB khảo sát 5.000 người tham gia trong độ tuổi từ 18 đến 65 tại Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Khảo sát được thực hiện trực tuyến từ tháng 5 đến tháng 6/2025, phối hợp với công ty tư vấn quản lý toàn cầu Boston Consulting Group./.

