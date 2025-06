Vận hành trạm trung chuyển, xử lý rác hữu cơ bằng “công nghệ xanh” tại Hà Nội

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới năm 2025 với chủ đề "Đánh bại ô nhiễm nhựa," sáng 5/6, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên (thành phố Hà Nội) đã khởi động công trình trạm trung chuyển, xử lý rác hữu cơ Phú Minh, có khả năng phân loại triệt để rác hữu cơ đạt độ tinh khiết 99%, không phát thải thứ cấp, không phát thải khí nhà kính.

Theo giới chuyên gia môi trường, trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nhức nhối, nhiều nơi chưa thực sự sẵn sàng trong việc triển khai phân loại rác để biến rác thải thành tài nguyên, công trình ứng dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại, đủ điều kiện vận hành toàn bộ các chức năng của trạm trung chuyển, xử lý rác hữu cơ tại huyện Phú Xuyên, được xem là bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hữu cơ sau xử lý.

Việc vận hành công trình trên cũng là cơ hội để hướng tới thực hiện kinh tế tuần hoàn lĩnh vực chất thải hữu ở nông thôn trên địa bàn Thủ đô.

Cơ hội giải quyết hiệu quả rác thải ở nông thôn

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và khởi động công trình thực hiện Đề án “Phân loại, thu gom, xử lý rác hữu cơ” trên địa bàn huyện Phú Xuyên, diễn ra sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên - ông Nguyễn Trọng Vĩnh, cho biết trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật thông qua các hoạt động tăng cường công tác tuyên truyền, tuyên truyền lưu động.

Đặc biệt, công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn được duy trì thường xuyên, công tác thu gom, vận chuyển rác thải được tăng cường trong việc xử lý các điểm tồn đọng, điểm đen về ô nhiễm môi trường ở trên toàn địa bàn.

Tuy vậy, ông Vĩnh cũng thẳng thắn nhìn nhận các hoạt động vận chuyển hàng hóa, đốt rơm rạ, đốt rác hoặc rác thải không được thu gom, vận chuyển kịp thời hiện vẫn còn, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường, gây ô nhiễm môi trường không khí.

Vấn đề nước thải, rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở chăn nuôi, làng nghề nếu không thu gom quản lý tốt, cũng sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường nước. Các chất thải rắn, nhất là các chất thải nhựa phát sinh nếu không được thu gom, vận chuyển có thể gây ô nhiễm môi trường đất và rất lâu sau mới tiêu hủy…

Trước thực trạng trên, ông Vĩnh cho biết hôm nay Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, và khởi động công trình thực hiện Đề án phân loại, thu gom, xử lý rác hữu cơ sau phân loại tại nguồn trên địa bàn huyện.

Theo ông Vĩnh, công trình trên được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết hiệu quả vấn đề rác thải hữu cơ ở trên địa bàn. Đến nay toàn bộ dây chuyền thiết bị của công trình trên đã được lắp đặt đồng bộ đủ điều kiện vận hành toàn bộ các chức năng của trạm trung chuyển, xử lý rác hữu cơ, sản phẩm công nghệ lên men bán khô tốc độ nhanh được ứng dụng tại trạm có các ưu điểm vượt trội so với các công nghệ xử lý rác hữu cơ hiện có.

Vì vậy, lãnh đạo huyện Phú Xuyên đề nghị Liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long khẩn trương triển khai toàn bộ các nhiệm vụ theo phân công tại đề án; vận hành Trạm trung chuyển xử lý rác hữu cơ Phú Minh đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo khối lượng, chất lượng góp phần chống ô nhiễm nhựa, cải thiện môi trường hiệu quả.

Phân loại rác hữu cơ đạt độ tinh khiết 99%

Chia sẻ từ phía đơn vị vận hành công trình trạm trung chuyển, xử lý rác hữu cơ Phú Minh ở trên địa bàn huyện Phú Xuyên, ông Nguyễn Phúc Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường Thăng Long, cho hay công ty này là đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn huyện Phú Xuyên từ năm 2008 đến nay.

Các đại biểu tham dự Lễ hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và khởi động công trình thực hiện Đề án “Phân loại, thu gom, xử lý rác hữu cơ” trên địa bàn huyện Phú Xuyên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ năm 2015, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên phối hợp giúp đỡ, công ty đã đầu tư xây dựng trạm trung chuyển rác tập trung quy mô cấp huyện tại thị trấn Phú Minh, công suất 120 tấn/ngày, để thực hiện cơ giới hóa thu gom rác và phân loại tập trung, xử lý rác hữu cơ tại chỗ.

Đến năm 2020, khi Luật Bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực thi hành, chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025, công ty đã tập trung nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý rác hữu cơ phân loại tại nguồn, với mục tiêu: Tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường; nâng cao chất lượng sản phẩm hữu cơ sau xử lý để sử dụng có hiệu quả làm vật liệu xử lý chất thải chăn nuôi và sản xuất phân bón hữu cơ, hướng tới thực hiện kinh tế tuần hoàn lĩnh vực chất thải hữu cơ khu vực nông thôn.

Tiếp đó, năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên giao, công ty đã phối hợp với các ban, ngành của huyện, chính quyền các xã, tham gia nghiên cứu và thực hiện Đề án “Phân loại rác tại nguồn - thu gom - vận chuyển - xử lý rác hữu cơ” trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Sau gần 1 năm, với sự giúp đỡ của các sở chuyên ngành, đề án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận giao Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên triển khai từ năm 2025 để kịp thời thực hiện công tác phân loại rác tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường.

Theo đó, từ tháng 2/2025 đến nay, công ty đã khẩn trương cải tạo nhà xưởng, ứng dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại, sản xuất lắp đặt dây chuyền thiết bị đồng bộ, đủ điều kiện vận hành toàn bộ các chức năng của trạm trung chuyển, xử lý rác hữu cơ.

Điểm nổi bật của công trình trên theo ông Thành là sản phẩm công nghệ mới (lên men bán khô tốc độ nhanh) được ứng dụng tại trạm có các ưu điểm vượt trội so với các công nghệ xử lý rác hữu cơ hiện có, như: Thời gian xử lý rác ngắn (lên men nhanh), dây chuyền thiết bị khép kín, bán tự động, phân loại triệt để rác hữu cơ đạt độ tinh khiết 99%, không phát thải thứ cấp (nước rỉ rác, côn trùng, mùi …), không phát thải khí nhà kính.

Đặc biệt, công nghệ sinh học mới được áp dụng có khả năng tách rác hữu cơ làm 3 thành phần, gồm: Sơ bã hữu cơ, bột hữu cơ tinh, nước hữu cơ hòa tan để xử lý, tái chế và tái sử dụng. Công nghệ tương hỗ này cũng giúp tăng nhiệt trị rác còn lại nên hoàn toàn phù hợp với công nghệ đốt rác phát điện.

Với những tính năng trên, việc thực hiện phân loại triệt để rác tái chế, rác hữu cơ sẽ giúp giảm hơn 60% khối lượng rác phát sinh phải vận chuyển đi khu xử lý tập trung của thành phố; tiết kiệm hơn 20% kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác của huyện.

Bên cạnh đó, hoạt động trên cũng góp phần giảm phát thải khí nhà kính so với công nghệ đốt rác phát điện và công nghệ chôn lấp rác. Cụ thể, cứ mỗi 100 tấn rác hữu cơ được xử lý theo công nghệ sinh học mới trên sẽ góp phần giảm phát thải 25.000 tấn CO2/năm so với công nghệ đốt rác và 55.000 tấn CO2/năm so với công nghệ chôn lấp.

“Chúng tôi cam kết sẽ khẩn trương triển khai toàn bộ các nhiệm vụ theo phân công tại đề án; vận hành trạm trung chuyển, xử lý rác hữu cơ Phú Minh đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo khối lượng, chất lượng góp phần tích cực thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội ngay từ tháng 6/2025,” ông Thành nhấn mạnh./.

