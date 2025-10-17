Vàng hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất trong 17 năm

Giá vàng đã chinh phục một đỉnh cao mới trong chiều 17/10 và đang hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất trong hơn 17 năm. Đà tăng được thúc đẩy bởi làn sóng tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh những dấu hiệu yếu kém tại các ngân hàng khu vực của Mỹ, xích mích thương mại toàn cầu và kỳ vọng ngày càng lớn về việc cắt giảm lãi suất.

Vào lúc 13 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.359,31 USD/ounce, sau khi đã có lúc chạm đỉnh kỷ lục mới là 4.378,69 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 cũng tăng vọt 1,6% lên 4.372,10 USD/ounce.

Tình từ đầu tuần tới nay, kim loại quý này đã tăng khoảng 8,6% và đang trên đà ghi nhận tuần lễ giao dịch tốt nhất kể từ tháng 9/2008, sau khi liên tục phá kỷ lục trong mỗi phiên.

Ông Tim Waterer, Trưởng phòng Phân tích Thị trường tại công ty dịch vụ tài chính KCM Trade, nhận định rằng mục tiêu giá vàng đạt 4.500 USD/ounce có thể đến sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc nhiều vào việc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang tới mức nào và Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa trong bao lâu. Ngoài ra, những lo ngại về tín dụng tại các ngân hàng khu vực của Mỹ đã cho các nhà giao dịch thêm một lý do để mua vàng.

Cùng với đó, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller đã lên tiếng ủng hộ một đợt cắt giảm lãi suất nữa do những lo ngại về thị trường lao động. Giới đầu tư hiện đang kỳ vọng vào một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp của Fed vào ngày 29-30/10 và một đợt nữa vào tháng 12.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Tính từ đầu năm tới nay, giá kim loại quý này đã tăng hơn 65% nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố: Căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng mạnh mẽ về việc Fed cắt giảm lãi suất, lực mua từ các ngân hàng trung ương, xu hướng phi đô la hóa và dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ ETF.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay cũng tăng 0,1% lên 54,26 USD/ounce và hướng tới mức tăng giá 8% trong cả tuần. Trước đó trong phiên, giá bạc cũng đã đạt mức cao kỷ lục 54,35 USD/ounce theo sau đà tăng của vàng.

Ngược lại, giá bạch kim giảm 0,7% xuống 1.699,45 USD/ounce. Tại Việt Nam, khép phiên 17/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 151,50-153,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

