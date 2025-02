Việt Nam-Campuchia nâng tầm hợp tác phòng, chống tội phạm

Ngày 19/2, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch hợp tác năm 2024 và ký Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa hai Bộ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Sokha đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, hai Bên đã điểm lại kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia năm 2024. Theo đó, hai Bên thường xuyên trao đổi tình hình quốc tế, khu vực cùng quan tâm; phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước cũng như các chuyến thăm cấp cao sang thăm và làm việc; phối hợp với Bộ Công an Lào tổ chức thành công "Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia-Lào-Việt Nam" lần thứ nhất vào tháng 3/2024 tại Đà Nẵng; phối hợp kiểm soát tốt và giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan quản lý biên giới, góp phần bảo vệ thành quả và thúc đẩy công tác phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong bối cảnh, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, lừa đảo trực tuyến... Hai Bên đã chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, kết quả phòng, chống tội phạm qua đường dây nóng; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) của hai nước.

Công tác phối hợp truy nã quốc tế qua các kênh đối ngoại, INTERPOL, ASEANAPOL và công an các tỉnh giáp biên đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về phương hướng hợp tác năm 2025, hai Bên nhất trí tăng cường đấu tranh chuyên án chung đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trực tuyến, tổ chức đánh bạc trên mạng; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Kết thúc Hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Sokha đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa hai Bộ./.

