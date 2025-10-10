Việt Nam chủ động thích ứng, giữ vững hòa bình và phát triển bền vững

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, chiều 9/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Diễn đàn Cửa ngõ Toàn cầu lần thứ hai (Global Gateway Forum) tại Brussels (Vương quốc Bỉ), Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tham dự phiên thảo luận cấp cao về “Tình hình thế giới.”

Phiên thảo luận cũng có sự tham gia của các nhà lãnh đạo và quan chức quốc tế như Cao ủy châu Âu phụ trách hợp tác quốc tế Josef Síkela, Phó Tổng thống Ghana Naana Jane Opoku-Agyemang, Bộ trưởng Công Thương và Du lịch Colombia Diana Marcela Morales Roja, Cố vấn cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ Massad Boulos và Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Nadia Calvino.

Trả lời câu hỏi về bức tranh địa chính trị, địa kinh tế toàn cầu và cách Việt Nam thích ứng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng thế giới đang trải qua năm chuyển biến lớn, thể hiện qua sự thay đổi sâu sắc trong quan hệ quốc tế, cán cân quyền lực giữa các nước lớn và sự nổi lên của các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh mạng.

Phó Thủ tướng nhận định kinh tế thế giới đang đổi hướng rõ rệt, với xu hướng bảo hộ và khu vực hóa chuỗi cung ứng ngày càng mạnh, trong khi khoa học-công nghệ trở thành động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Các thể chế quốc tế cũng đứng trước áp lực cải cách để phản ánh đúng thực tế phân bổ quyền lực mới, song hợp tác đa phương vẫn là trụ cột không thể thiếu trong quản trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, khoa học-công nghệ vừa mở rộng cơ hội hợp tác vừa làm gia tăng cạnh tranh chiến lược, gây ra rủi ro mới đối với chủ quyền quốc gia nếu không được kiểm soát tốt.

Cùng với đó, tình trạng bất bình đẳng, suy thoái môi trường và chênh lệch tiếp cận công nghệ đang làm xói mòn niềm tin xã hội và gây bất ổn ở nhiều khu vực.

Ông nêu rõ: “Những xu hướng này phản ánh một thế giới phức tạp, phụ thuộc lẫn nhau nhưng không ngừng biến động. Mỗi quốc gia cần chủ động thích ứng, biến thách thức thành cơ hội, góp phần xây dựng trật tự quốc tế ổn định, bao trùm hơn.”

Từ góc nhìn của một thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Phó Thủ tướng cho rằng sức mạnh của khu vực nằm ở sự thống nhất trong đa dạng, dựa trên 3 nguyên tắc cốt lõi: bao trùm, linh hoạt và đa dạng hóa.

Những giá trị này giúp ASEAN duy trì đoàn kết, thích ứng và vững vàng trước biến động toàn cầu, đồng thời có thể là nguồn cảm hứng cho các khu vực khác trong công cuộc gìn giữ hòa bình và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Về cách Việt Nam thích ứng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn kiên định mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam đang thúc đẩy kinh tế xanh, hội nhập sâu rộng, đa dạng hóa thị trường, tận dụng cơ hội từ khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để hình thành động lực tăng trưởng mới.

Quang cảnh cuộc làm việc song phương giữa Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch thường trực EC, Teresa Ribera, phụ trách chuyển đổi xanh, công bằng và cạnh tranh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Bên cạnh đó, Việt Nam còn mở rộng quan hệ đối tác trên mọi lĩnh vực, tăng khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu, đầu tư mạnh cho khoa học-công nghệ, xác định 11 công nghệ chiến lược để củng cố tự chủ quốc gia, hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, chủ động tham gia gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không.

Ông nêu rõ: “Việt Nam kiên định giữ vững tự chủ, hành động có trách nhiệm và chủ động hợp tác thực chất với mọi đối tác. Đó là cách chúng tôi bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.”

Tại phiên thảo luận, các diễn giả quốc tế cũng chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, nêu bật nhu cầu giảm thiểu rủi ro trong quan hệ kinh tế và thương mại trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng.

Diễn đàn Cửa ngõ Toàn cầu là kênh đối thoại chiến lược quy tụ lãnh đạo các quốc gia, tổ chức tài chính và doanh nghiệp quốc tế, hướng tới thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển bền vững, nhất là trong khuôn khổ Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu của Liên minh châu Âu (EU).

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch thường trực EC, Teresa Ribera, phụ trách chuyển đổi xanh, công bằng và cạnh tranh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn, cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc làm việc song phương với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kiêm Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas và Phó Chủ tịch Thường trực EC phụ trách chuyển đổi xanh, công bằng và cạnh tranh Teresa Ribera.

Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch EC kiêm Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas, hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt Nam-EU và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Bà Kallas chia sẻ với Việt Nam trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, khẳng định EU sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Phó Thủ tướng cảm ơn sự quan tâm, cho biết Việt Nam đang nỗ lực khắc phục hậu quả, đồng thời duy trì mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025-năm có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 50 năm Thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò toàn cầu của EU, ủng hộ Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, củng cố vai trò của Liên hợp quốc và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-EU sau 35 năm thiết lập ngoại giao (1990-2025) đã và đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất; nhất trí hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Phó Thủ tướng đề nghị EU tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên.

Quang cảnh cuộc làm việc song phương giữa Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, Kaja Kallas. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Liên quan đến lĩnh vực thủy sản, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị EU sớm gỡ “thẻ vàng” IUU, ghi nhận nỗ lực nghiêm túc của Việt Nam trong công tác chống khai thác bất hợp pháp, hướng tới hợp tác nghề cá bền vững.

Phó Chủ tịch Kallas cho biết EC sẽ cử đoàn công tác sang Việt Nam trong tháng 11/2025 để trao đổi cụ thể.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng mời Phó Chủ tịch Kallas thăm Việt Nam và mời EU dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối tháng 10/2025.

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực EC Teresa Ribera đã chúc mừng Việt Nam đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng, đồng thời chia sẻ với Việt Nam về những thiệt hại do thiên tai.

Bà khẳng định EU sẵn sàng hợp tác hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cảnh báo sớm và ứng phó thảm họa, đồng thời coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong phát triển xanh và bền vững.

Phó Thủ tướng cảm ơn EU đã hỗ trợ các dự án chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) và kết nối xanh khu vực, đề nghị EU tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trong Nhóm Đối tác quốc tế hỗ trợ Việt Nam phát triển điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh và công nghiệp tuần hoàn.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị EU có lộ trình hợp lý khi áp dụng Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), giúp các doanh nghiệp Việt Nam thích ứng một cách công bằng và bền vững.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo xanh, chuyển đổi số và giảm phát thải công nghiệp, góp phần thực hiện cam kết phát triển bền vững và hướng tới nâng cấp quan hệ Việt Nam-EU lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chuyển lời mời của các Nhà Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và mời Phó Chủ tịch Teresa Ribera thăm Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ribera hoan nghênh lời mời và mong sớm có dịp thăm Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh./.

