Việt Nam khẳng định vị thế mới trên trường quốc tế qua UNGA 80

Dư luận quốc tế đang dành sự quan tâm đặc biệt đối với chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 (UNGA 80) và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21-24/9.

Nhiều chuyên gia và báo chí quốc tế đánh giá đây là dấu mốc quan trọng, minh chứng cho vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tờ The Washington Times trong một bài phân tích chuyên sâu với tiêu đề "Bài phát biểu của chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường tại Liên hợp quốc nhấn mạnh vai trò toàn cầu của Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị," đã nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của Việt Nam với tư cách một quốc gia "có trách nhiệm và hướng tới tương lai."

Bài viết đặc biệt ghi nhận hành trình chuyển mình ấn tượng của Việt Nam - từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, từng bị cô lập trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nay đã vươn lên trở thành một quốc gia hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế.

Chính sách đối ngoại "mềm dẻo nhưng kiên cường" của Việt Nam được đánh giá cao, thể hiện qua việc vừa linh hoạt thích ứng vừa kiên định bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Điều này đã giúp Việt Nam trở thành một "người bảo vệ đáng tin cậy" cho chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giải pháp hòa bình trong giải quyết tranh chấp.

Cam kết phát triển bền vững và quản trị công nghệ

Đáng chú ý, The Washington Times đặc biệt quan tâm đến định hướng phát triển khoa học-công nghệ của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, được thể hiện qua Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành vào tháng 12/2024.

Theo bài báo, đây là minh chứng rõ ràng cho cách Việt Nam gắn kết hiện đại hóa trong nước với trách nhiệm quốc tế, thông qua thúc đẩy phát triển công nghệ tiên tiến có trách nhiệm, gắn với các nguyên tắc về đạo đức, an ninh và tính bao trùm.

Ngoài ra, sự kiện Việt Nam đăng cai lễ ký Công ước Liên hợp quốc về Tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào tháng 10 tới cũng được tờ báo nhắc đến như một bằng chứng cho thấy Việt Nam sẵn sàng đảm nhận vai trò kiến tạo trong việc định hình các quy tắc toàn cầu của kỷ nguyên số.

Cùng với đó, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội như giảm mạnh tỷ lệ nghèo, mở rộng năng lượng tái tạo, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình với sự tham gia tích cực của nữ quân nhân, được coi là "một câu chuyện thành công về phát triển bao trùm."

Thúc đẩy cải cách Liên hợp quốc và phát triển bền vững

The Washington Times cũng chỉ ra rằng Việt Nam nhất quán ủng hộ các nỗ lực cải cách của Liên hợp quốc, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.

Tờ báo nhấn mạnh Việt Nam luôn tích cực với các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình, bảo đảm tính bao trùm trong quản trị toàn cầu và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Dẫn chứng cụ thể được nêu là việc Việt Nam cử quân nhân tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

Niềm vui và tự hào của chiến sỹ Đội Công binh số 4 khi lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sự tham gia ngày càng nhiều của nữ quân nhân Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, cho thấy Việt Nam gắn kết cam kết bình đẳng giới với trách nhiệm gìn giữ hòa bình toàn cầu.

Lãnh đạo bằng đồng thuận, không áp đặt

Theo phân tích của The Washington Times, ngoại giao Việt Nam khác biệt ở chỗ "lãnh đạo bằng đồng thuận và không áp đặt."

Việt Nam không tìm cách giành ưu thế bằng đối đầu, mà lựa chọn thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và củng cố luật pháp quốc tế.

Chính cách tiếp cận kiên nhẫn và nguyên tắc này đã giúp Việt Nam trở thành một tiếng nói đáng tin cậy tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Phong trào Không liên kết và Nhóm 77. Đây là nền tảng để Việt Nam ngày càng được tôn trọng trong bối cảnh thế giới phân mảnh và cạnh tranh nước lớn gia tăng.

Ngoại giao linh hoạt nhưng kiên định

Trong khi đó, trang International Policy Digest đăng bài viết "Vietnam’s Bamboo Diplomacy Goes Global" của học giả James Borton.

Bài báo khẳng định chuyến công tác vừa qua của Chủ tịch nước Lương Cường là minh chứng sống động cho đường lối, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Việt Nam: mềm dẻo nhưng vững gốc, linh hoạt mà kiên định.

Theo tác giả, Việt Nam đã thành công trong việc cân bằng quan hệ với các nước lớn, đồng thời giữ vai trò cầu nối trong ASEAN và chủ động tham gia các hiệp định thương mại mở như CPTPP và RCEP.

Cách tiếp cận này giúp Việt Nam tránh bị cuốn vào đối đầu, đồng thời khẳng định vị thế là đối tác tin cậy của tất cả các bên.

Tác giả James Borton cũng nhấn mạnh từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá và cô lập, Việt Nam nay đã trở thành một nền kinh tế năng động, có dân số trẻ và lực lượng lao động công nghệ cao, lành nghề.

Chuyến công tác dự UNGA 80 của Chủ tịch nước Lương Cường đánh dấu bước chuyển từ vị thế "tham gia" sang "chủ động dẫn dắt" trong hội nhập quốc tế, phản ánh tầm nhìn chiến lược hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam - tiếng nói cân bằng trong thế giới nhiều biến động

Từ những phân tích của The Washington Times và International Policy Digest, có thể thấy rõ dư luận quốc tế có chung nhận định Việt Nam đang nổi lên như một tiếng nói cân bằng, kiên định nguyên tắc nhưng không cực đoan, mềm dẻo nhưng không thỏa hiệp về lợi ích cốt lõi.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tại UNGA 80 không chỉ là hoạt động đối ngoại thường kỳ, mà còn là dịp để khẳng định thông điệp: Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế củng cố chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và thúc đẩy đồng thuận vì hòa bình, phát triển bền vững và thịnh vượng chung./.

Chuyến công tác Hoa Kỳ của Chủ tịch nước đạt tất cả các mục tiêu đề ra ở mức cao Với gần 70 hoạt động, chuyến công tác của Chủ tịch nước đã thành công tốt đẹp, đạt được ở mức cao tất cả mục tiêu đề ra, để lại dấu ấn nổi bật trên nhiều phương diện, cả về đa phương, song phương.