Việt Nam và Trung Quốc hợp tác cùng đưa lạc bệnh học lên một tầm cao mới

Trong suốt chiều dài phát triển của y học phương Đông, kinh lạc luôn được xem là hệ thống huyền diệu kết nối cơ thể, điều hòa sinh mệnh và giải thích nhiều bệnh lý phức tạp. Trong giai đoạn hiện nay, nhờ sự bùng nổ của khoa học hiện đại, lạc bệnh học đang được giải mã một cách rõ ràng và đầy thuyết phục. Việt Nam và Trung Quốc có thể cùng nhau góp phần đưa lạc bệnh học lên một tầm cao mới.

Giáo sư Trương Việt Bình - Chủ tịch Hội Nan y Việt Nam nhấn mạnh như vậy tại Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21, do Liên đoàn Hiệp hội Trung y dược thế giới và Hội Nam y Việt Nam tổ chức sáng 22/11 tại Hà Nội.

Theo giáo sư Bình, Hội nan y Việt Nam không chỉ kế thừa tinh hoa y học phương Đông mà còn có đặc điểm độc đáo phù hợp với thể trạng người Việt và triết lý Việt Nam. Hội nan y Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt với Trung Quốc - quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu lạc bệnh học. Đây chính là con đường để nan y tự tin bước ra thế giới, góp phần vào kho tàng y học nhân loại.

Những năm qua các học giả Trung Quốc đã có những đóng góp mang tính đột phá làm sáng tỏ vai trò thông lạc trong tim mạch, xây dựng hệ thống biện chứng bệnh phế lạc, mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới trong bệnh lý hô hấp… Đây là những bước tiến táo bạo, giúp y học cổ truyền bước ra khỏi giới hạn kinh điển, tiến vào kỷ nguyên chứng cứ, minh bạch, chuẩn hóa.

Ông Ô Quốc Quyền - Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Ô Quốc Quyền - Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam khẳng định những năm gần đây quan hệ hợp tác giữa các nước không ngừng phát triển sâu rộng trong đó có y tế, y học cổ truyền. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có mối quan hệ truyền thống lâu đời, y học cổ truyền như hai viên ngọc quý cùng tỏa sáng với sự lãnh đạo của lãnh đạo hai nước góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao thể chất cho nhân dân.

“Bảo vệ sức khỏe là nghiên cứu khoa học quan trọng. Trong các nghiên cứu về bệnh mạch máu, trong diễn đàn này chúng ta nhấn mạnh và đề cao y học cổ truyền của hai nước, góp phần to lớn vào nâng cao sức khỏe cho nhân dân hai nước. Y học cổ truyền là tinh hoa của hai nước, được kế thừa và phát huy rộng rãi trên thế giới, là cầu nối về y học giữa hai nước,” ông Ô Quốc Quyền nhấn mạnh.

Trung Quốc và Việt Nam đề cao y học cổ truyền vì đạt hiệu quả phòng và chữa bệnh ngày càng cao khi vừa kế thừa, phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc vừa tiếp thu, vận dụng tri thức nhân loại trong kỷ nguyên y học hiện đại. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã có những chỉ đạo cụ thể về hợp tác trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Tháng 8/2024, Bộ Y tế Việt Nam và Cục Quản lý Trung y dược quốc gia Trung Quốc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chia sẻ thông tin chính sách, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, quảng bá văn hóa y học cổ truyền...

Bà Từ Xuân Ba - Phó Tổng thư ký Liên đoàn Hiệp hội Trung y dược thế giới đánh giá cao sự phát triển y dược và y dược cổ truyền thế giới và tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Từ Xuân Ba - Phó Tổng thư ký Liên đoàn Hiệp hội Trung y dược thế giới đánh giá cao sự phát triển y dược và y dược cổ truyền thế giới và tại Việt Nam. Với sự lãnh đạo của Bộ Y tế và cơ quan ban ngành y học cổ truyền các quốc gia đã đạt bước tiến vượt bậc. Trung y dược với sự độc đáo đang ngày càng được thế giới ghi nhận. Thông qua diễn đàn, chuyên gia các nước chia sẻ tư liệu quý báu, bảo vệ sức khỏe nhân dân giữa hai nước.

Chia sẻ tại diễn đàn, Phó Giáo sư Đoàn Quang Huy, Phó Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam nhấn mạnh y học cổ truyền Việt Nam đang có cơ hội giao lưu với nền y học của các nước, đổi mới phương pháp phát triển phù hợp nhu cầu thực tiễn hiện đại, không chỉ bảo tồn mà còn sáng tạo, khẳng định y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

Hệ thống lạc bệnh học những năm qua có sự đổi mới không ngừng, có bước tiến quan trọng đột phá trong phòng bệnh mãn tính tim mạch, đột quỵ não… thể hiện sự phát triển mạnh của lý luận mà mở ra tiềm năng khoa học rộng lớn, góp phần vào y học toàn cầu. Những thành tựu nghiên cứu lạc bệnh học vào chương trình giảng dạy đào tạo khoa học khuyến khích học viên, sinh viên, giảng viên nghiên cứu về lạc bệnh học.

Diễn đàn không chỉ mang lại tri thức mới mà còn tạo ra nền móng cho những hợp tác chiến lược dài hạn và mang tính đột phá trong nghiên cứu lạc bệnh học. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Diễn đàn là sự kiện khoa học có ý nghĩa đặc biệt, chia sẻ tri thức, thành tựu mới nhất và thảo luận định hướng nghiên cứu mới nhất, lĩnh vực có sự trở lại mạnh mẽ trên thế giới và không ngừng khẳng định vai trò kết hợp y học cổ truyền và hiện đại.

Chương trình của Diễn đàn gồm những báo cáo về: tim mạch học hiện đại gắn với cơ chế thông lạc; ứng dụng y học cổ truyền trong suy tim, rối loạn nhịp tim, nhồi máu não; điều trị các bệnh ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú theo mô hình Đông-Tây y kết hợp; đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam trong nghiên cứu thuốc nam và trị liệu miễn dịch.

Diễn đàn với sự tham gia của nhiều học giả hàng đầu của Trung Quốc, Việt Nam và các nước trong khu vực không chỉ mang lại tri thức mới mà còn tạo ra nền móng cho những hợp tác chiến lược dài hạn và mang tính đột phá trong nghiên cứu lạc bệnh học./.

Tăng cường hợp tác giữa các tỉnh, thành miền Trung với các địa phương Trung Quốc Quan hệ giao lưu giữa các tỉnh, thành miền Trung Việt Nam và các địa phương Trung Quốc như Sơn Đông, Phúc Kiến, Thiểm Tây, Quảng Tây, Vân Nam... ngày càng sôi động.