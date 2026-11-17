Ngày 17/11, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Đà Nẵng-Singapore, đưa Đà Nẵng trở thành điểm khởi hành thứ ba của hãng tại Việt Nam có đường bay thẳng đến Singapore, sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng tần suất khai thác của Vietnam Airlines giữa hai nước theo đó tăng lên 42 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Đường bay mới được khai thác hằng ngày bằng máy bay Airbus A321, thời gian bay gần 3 giờ.

Trước đó, Vietnam Airlines đã có 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Hà Nội và Singapore, cùng 21 chuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón gần 388.000 lượt khách Singapore, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn gấp đôi tốc độ tăng trưởng khách quốc tế chung của cả nước.

Đại diện Vietnam Airlines chia sẻ việc có thêm đường bay thẳng giúp du khách từ Singapore đến Đà Nẵng không phải nối chuyến qua Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh khi sử dụng mạng bay của Vietnam Airlines, đồng thời thuận tiện tham quan các điểm du lịch, di sản miền Trung như Hội An, Huế.

Dịp khai trương, Vietnam Airlines mở bán vé khứ hồi hạng Phổ thông từ 5.266.000 đồng, đã gồm thuế, phí, không áp dụng trong các giai đoạn cao điểm. Chương trình ưu đãi dành cho các vé xuất trong 3 tháng đầu khai thác, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ ngày 17/11/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Đà Nẵng-Singapore là đường bay mới tiếp theo được Vietnam Airlines đưa vào khai thác trong năm 2026, sau các tuyến Hà Nội-Amsterdam (Hà Lan), Hà Nội-Ahmedabad (Ấn Độ), Thành phố Hồ Chí Minh-Phuket (Thái Lan) và Thành phố Hồ Chí Minh-Colombo (Sri Lanka).

Song song với mở đường bay, hãng tăng tần suất tại nhiều thị trường trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, thúc đẩy du lịch, thương mại và đầu tư, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước./.

Vietnam Airlines thông báo quy định mới với khách bay đến Mỹ từ ngày 4/11 Hành khách cần khai báo lịch sử đi lại trong 21 ngày trước chuyến bay; một số trường hợp từng đến CHDC Congo, Nam Sudan hoặc Uganda có thể bị từ chối vận chuyển theo quy định của nhà chức trách Mỹ.