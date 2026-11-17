Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. (Nguồn: Vietnam Report)

Ngày 17/11, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet chính thức công bố Bảng xếp hạng VNR500-Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026. Đặc biệt, kỳ xếp hạng năm nay đánh dấu cột mốc tròn 2 thập kỷ VNR500 đồng hành, ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc về quy mô và năng lực quản trị của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế thế giới trải qua nhiều biến động.

Nhìn lại 20 năm hình thành (2007-2026), Bảng xếp hạng VNR500 giống như một thước phim tư liệu phản chiếu sức sống và năng lực thích ứng của nền kinh tế Việt Nam. Từ thời điểm gia nhập WTO, vượt qua các đợt khủng hoảng tài chính toàn cầu, đại dịch COVID-19 cho đến làn sóng chuyển đổi số và kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo (AI), quy mô của các tập đoàn nội địa đã có sự tăng trưởng bứt phá.

Theo số liệu thống kê trong 20 kỳ công bố, đã có 2.725 doanh nghiệp từng góp mặt vào bảng xếp hạng VNR500; trong đó, đáng chú ý có tới 73 doanh nghiệp xuất sắc duy trì sự hiện diện kiên định xuyên suốt 2 thập kỷ liên tiếp. Những con số này minh chứng cho tính kế thừa, sức chống chịu bền bỉ và năng lực tái cấu trúc liên tục của khối doanh nghiệp Việt nhằm giữ vững vị thế đầu tàu.

Bức tranh tăng trưởng của VNR500 cũng phản chiếu chính xác đà hội nhập kinh tế quốc tế. So sánh dữ liệu lịch sử cho thấy, tổng doanh thu của Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đã tăng gần 9 lần, từ mức 1,2 triệu tỷ đồng trong năm 2007 vọt lên 10,4 triệu tỷ đồng vào năm 2026.

Sự lớn mạnh của khối doanh nghiệp nội địa diễn ra song hành cùng đà bùng nổ của quy mô thương mại quốc tế. Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng từ 111 tỷ USD lên hơn 1.000 tỷ USD trong 10 tháng năm 2026 và sự gia tăng không ngừng của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Khảo sát kết quả hoạt động 9 tháng năm 2026 của các doanh nghiệp VNR500 cho thấy sự phục hồi tích cực trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều thách thức khi có tới 71,4% doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng doanh thu, 67,9% tăng lợi nhuận và 68,6% có số lượng đơn hàng tăng so với cùng kỳ.

Xét theo tiêu chí sinh lời, cả 3 chỉ số tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt mức 6,7%, tỷ suất sinh lời trên doanh thu/Biên lợi nhuận (ROS) đạt mức 8,3% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 18,8% bình quân toàn bảng đều ghi nhận sự cải thiện so với năm 2025.

Tuy nhiên, với áp lực 62,5% doanh nghiệp báo cáo chi phí vận hành vẫn đang gia tăng, định hướng chiến lược trong thời gian tới của khối VNR500 sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa nguồn lực thông qua chuyển đổi số là 65,5%, đầu tư vào kinh tế xanh là 58,2% và tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu 50,9%.

Bức tranh năm 2026 cũng ghi nhận sự thống trị vững chắc của các thương hiệu lớn trong nhóm Top 10 Bảng xếp hạng VNR500, bao gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Vingroup, Petrolimex, Viettel, BIDV, Agribank, VietinBank và Tập đoàn Hòa Phát.

Riêng tại Bảng xếp hạng Top 10 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, những cái tên dẫn đầu thuộc về Vingroup, Hòa Phát, Thế Giới Di Động, VPBank, Techcombank, Vietjet, Masan, HDBank, FPT và ACB.

Việc vinh danh và công bố danh sách chính thức Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2026 dự kiến sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 8/1/2027 tại thành phố Hà Nội./.

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