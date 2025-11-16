Vụ đốt quán cà phê làm 11 người tử vong ở Hà Nội: Chỉ định 2 luật sư cho bị cáo

Theo kế hoạch, ngày 17/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Hùng (sinh năm 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) về tội “Giết người” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 - Bộ luật Hình sự) và tội “Hủy hoại tài sản” (theo quy định tại Điều 178, khoản 4 - Bộ luật Hình sự).

Đây là đối tượng đã đổ xăng, đốt quán càphê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18/12/2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Khung hình phạt truy tố bị cáo Cao Văn Hùng ở cả 2 tội danh trên có mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù (đối với tội “Hủy hoại tài sản”), chung thân hoặc tử hình (đối với tội “Giết người”) thuộc trường hợp Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định bắt buộc phải có người bào chữa, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo.

Do vậy, ngay từ giai đoạn điều tra đến khi đưa ra xét xử, các cơ quan tố tụng thành phố Hà Nội đã chỉ định 2 luật sư để bào chữa và thực hiện các công việc khác cho bị cáo Hùng theo quy định của pháp luật.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo Hùng chưa bồi thường cho gia đình các bị hại để khắc phục hậu quả. Đại diện các gia đình bị hại cũng đã đề xuất các mức yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong đó có các chứng từ, các bảng kê tiền bồi thường: chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí nuôi dạy con cái, chăm sóc bố mẹ già…

Tòa cũng triệu tập những người này đến phiên xử để trình bày rõ hơn các mức bồi thường mà họ đưa ra để Tòa tham khảo trước khi ra phán quyết.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán càphê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) để uống bia.

Tại đây, Hùng gọi 1 lon bia 333 và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Thấy vậy, 1 người khác (hiện không xác định được nhân thân) đi đến bảo Hùng: “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?” rồi tát vào mặt Hùng vài cái và nói: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta,” sau đó Hùng rời khỏi quán.

Khoảng 1 tháng sau, tối 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục một mình đến quán càphê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng.

Tại đây, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai. Lúc này, Hùng bị anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) ngăn cản và đánh.

Bực tức vì bị đánh, Hùng đã đi mua xăng về quán càphê và châm lửa đốt. Hậu quả làm 11 người từ vong và 4 người bị thương. Tổng giá trị tài sản bị hư hỏng, thiệt hại trong vụ cháy là hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, ngày hôm sau (19/12/2024), Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình./.

