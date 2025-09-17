Du lịch

Xác minh thông tin về giá dịch vụ ở Lũng Cú cao gấp nhiều lần nơi khác

Ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, khẳng định không có tình trạng giá dịch vụ cao gấp 2-3 lần như phản ánh. Các hộ cơ bản tuân thủ quy định về giá và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đức Thọ
Nhà của người Lô Lô ở bản Lô Lô Chải, xã Lũng Cú. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Nhà của người Lô Lô ở bản Lô Lô Chải, xã Lũng Cú. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Ngay sau khi xuất hiện phản ánh của du khách về tình trạng giá dịch vụ tại thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) cao gấp nhiều lần so với nơi khác và chất lượng sản phẩm tại xã Đồng Văn (tỉnh Hà Giang cũ nay là tỉnh Tuyên Quang) chưa bảo đảm, chính quyền các địa phương đã khẩn trương thành lập đoàn công tác kiểm tra, xác minh.

Ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú, khẳng định không có tình trạng giá dịch vụ cao gấp 2-3 lần như phản ánh. Các hộ cơ bản tuân thủ quy định về giá và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo ông Khánh, sau kiểm tra, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để bà con nâng cao ý thức kinh doanh văn minh, giữ gìn uy tín du lịch cộng đồng; yêu cầu các hộ cam kết thực hiện nghiêm quy định pháp luật.

Tại xã Đồng Văn, nơi cũng nhận được phản ánh về chất lượng đặc sản, ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nêu rõ qua kiểm tra thực tế, không có sự việc như phản ánh. Thời gian tới, xã sẽ đưa vào sử dụng khu trưng bày và bán sản phẩm đặc trưng địa phương với bảng giá niêm yết rõ ràng, du khách có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm chất lượng, nguồn gốc minh bạch.

Theo ông Nam, để tăng cường quản lý, xã Đồng Văn đã thành lập Tổ liên ngành kiểm tra thường xuyên, giao lực lượng Quản lý thị trường phối hợp giám sát. Xã đã ký kết với nhiều hộ dân, nhà hàng cung ứng sản phẩm địa phương đạt tiêu chuẩn, thực hiện đúng quy định pháp luật, qua đó bảo đảm quyền lợi du khách cũng như uy tín điểm đến.

Trước đó, ngày 16/9, trên mạng xã hội "Hóng biến Tuyên Quang" xuất hiện bài viết của một du khách cho rằng, giá dịch vụ tại Lô Lô Chải quá cao, "đắt gấp 3 lần thực tế" cùng với phản ánh việc mua phải thịt lợn hun khói kém chất lượng tại xã Đồng Văn (chia sẻ từ group Du lịch Hà Giang).

Thông tin này nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Ngay trong ngày 16/9, Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú đã thành lập tổ công tác gồm 7 thành viên.

Ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trực tiếp cùng đoàn tiến hành kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh tại thôn.

Kết quả sơ bộ cho thấy thôn có 51 homestay, 2 nhà hàng, 5 điểm bán đồ ăn vặt và đồ lưu niệm. 100% cơ sở đều niêm yết giá. Giá phòng homestay dao động từ 500.000-1,2 triệu đồng/phòng khép kín đầy đủ tiện nghi; phòng tập thể từ 100.000-200.000 đồng/người.

Các hộ kinh doanh ăn uống có giấy phép, cam kết an toàn thực phẩm, hàng hóa được bảo quản đúng quy định.

Một số hộ kinh doanh sản phẩm đặc sản chưa rõ nguồn gốc được nhắc nhở, vận động bán hàng có xuất xứ rõ ràng.

Việc thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh Lô Lô Chải nói riêng, du lịch tỉnh Tuyên Quang nói chung.

Chính quyền các xã Lũng Cú và Đồng Văn vào cuộc quyết liệt, kiểm tra minh bạch và triển khai giải pháp quản lý thường xuyên đã góp phần làm rõ thông tin dư luận, củng cố niềm tin của du khách, bảo vệ hình ảnh du lịch của vùng địa đầu Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cột cờ Lũng Cú #du khách #homestay Tuyên Quang
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh vừa trở thành Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Tái hiện hình ảnh giã gạo nuôi quân của đồng bào S’tiêng Sóc Bom Bo. (Ảnh: Nhật Bình/ TTXVN)

Di tích lịch sử Sóc Bom Bo - Di tích xếp hạng quốc gia

Việc công nhận Sóc Bom Bo là di tích quốc gia có ý nghĩa về giá trị lịch sử, góp phần bảo vệ, gìn giữ nét văn hóa của vùng đất cách mạng, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ.