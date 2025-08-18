Xây dựng Học viện Lục quân chính quy, thông minh, hiện đại

Ngày 18/8, tại phường Lâm Viên-Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Học viện Lục quân tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng 165 đại biểu đến từ 32 tổ chức cơ sở đảng, đại diện cho 2.500 đảng viên thuộc các đơn vị trong toàn Học viện tham dự Đại hội.

Đại diện Đảng bộ, chính quyền, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tham dự và chúc mừng Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Học viện Lục quân nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: “Phát huy truyền thống Anh hùng; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện cách mạng, chính quy, thông minh, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.”

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo Đại Hội. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân nhấn mạnh: Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị và truyền thống tốt đẹp của Học viện; thể hiện ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu,” thông minh, hiện đại, xứng đáng là một trong những trung tâm giáo dục-đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu cho toàn quân, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, đào tạo giảng viên chiến thuật, chiến dịch và nghiên cứu khoa học lớn của Quân đội và đất nước, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, giữ vững nguyên tắc; lãnh đạo, chỉ đạo toàn Học viện khắc phục khó khăn, hoàn thành 16/16 chỉ tiêu, có 9 nội dung vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XIII đề ra.

Các nội dung nổi bật trong nhiệm kỳ là công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học quân sự có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên.

Xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; vững mạnh về chính trị, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, đoàn kết quân dân tốt. Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 5 năm liền Học viện được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua.

Đại hội Đảng bộ Học viện Lục quân đề ra 9 mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó trọng tâm là xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, hoàn thành kế hoạch giáo dục chính trị, kết quả 100% đạt yêu cầu, 90% trở lên khá, giỏi; đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Học viện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng Học viện thông minh, hiện đại; tham mưu, đề xuất xây dựng nội dung, chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đến năm 2030, hệ thống học liệu của Học viện được chuẩn hóa, hiện đại hóa và thống nhất, áp dụng hiệu quả dữ liệu công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành, tổ chức dạy học và nghiên cứu khoa học…

Các đại biểu biểu quyết thông quan Báo cáo chính trị Đại hội. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực Đảng bộ Học viện Lục quân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là thành tích hoàn thành 16/16 chỉ tiêu, với 9 nội dung vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XIII đề ra.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025- 2030 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính và chuyển đổi số; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của Quân đội trong giai đoạn mới; thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.”

Học viện chú trọng xây dựng nội dung, chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, sát thực tế; phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Học viện thông minh, hiện đại…

Đại hội đã bầu 17 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Lục quân nhiệm kỳ 2025-2030. Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Học viện tiếp tục trúng cử chức vụ Bí thư Đảng ủy; Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện tiếp tục trúng cử Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Lục quân, nhiệm kỳ 2025-2030./.

