Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại huyện Pulwama thuộc khu vực Kashmir. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews.com, lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ (BSF) cho biết, 2 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ đấu súng giữa các lực lượng vũ trang của nước này và Pakistan tại khu vực Poonch ở phần Kashmir do New Delhi kiểm soát.Theo BSF, "một binh sỹ BSF và một lính lục quân đã hy sinh ở Ranh giới kiểm soát (LoC) thuộc Jammu trong vụ nổ súng vô cớ của Pakistan". Vụ việc bắt đầu lúc 8 giờ 30 sáng 1/5 theo giờ địa phương, khi lực lượng Pakistan dùng rốckét và vũ khí tự động tấn công các đồn bốt của Ấn Độ.Mạng Zee News ngày 1/5 đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bày tỏ mong muốn có cuộc đối thoại xây dựng giữa New Delhi và Islamabad nhằm tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột đang nóng lên tại các khu vực Jammu và Kashmir.Phát biểu với báo giới trước khi bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ, Tổng thống Erdogan kêu gọi có một giải pháp thông qua thương lượng cho cuộc tranh chấp giữa Islamabad và New Delhi.Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Ấn Độ ngày 30/4 và dự kiến sẽ ký kết một số thỏa thuận trong chuyến thăm này./.