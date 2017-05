Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/5 cho biết Washington đã nhận được thông báo về việc một công dân Mỹ gốc Hàn Quốc bị bắt giữ tại Triều Tiên, song do vụ việc đang trong quá trình "suy xét kín" nên chưa đưa ra bình luận thêm về vụ việc.Theo tuyên bố của bộ trên, việc đảm bảo an toàn cho công dân Mỹ là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Trong trường hợp có thông báo về công dân Mỹ bị bắt giữ tại Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ làm việc với Đại sứ quán Thụy Điển ở Bình Nhưỡng - cơ quan thực hiện các quyền hạn bảo hộ cho Mỹ tại Triều Tiên.Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 8/5 cho biết bộ này đang xác minh thông tin về vụ bắt giữ nêu trên. Tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ: "Do người bị bắt giữ không phải là công dân Hàn Quốc, nên chúng tôi không thể biết được chi tiết vụ việc. Tuy nhiên, chính phủ sẽ xác minh thông tin này thông qua hợp tác với các nước liên quan".Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin lực lượng chức năng nước này ngày 6/5 đã bắt giữ công dân Mỹ Kim Hak-song, với cáo buộc có "hành động thù địch" nhằm lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng.Công dân người Mỹ gốc Hàn Quốc Kim Hak-song từng có thời gian làm việc tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (PUST), một trường đại học ở Triều Tiên do nước ngoài tài trợ.Trường này được thành lập năm 2010 và có nhiều giáo viên giảng dạy là người Mỹ.Ban lãnh đạo trường PUST cũng đã xác nhận thông tin ông Kim Hak-song bị bắt giữ, đồng thời cho biết người này bị bắt khi đang chuẩn bị rời khỏi Triều Tiên sau vài tuần lưu lại đây.Nhà trường không bình luận về lý do ông Kim Hak-song bị bắt, song khẳng định vụ bắt giữ này không liên quan tới các công việc của trường.Đây là công dân Mỹ thứ tư bị bắt giữ tại Triều Tiên trong bối cảnh Triều Tiên và Mỹ đang gia tăng căng thẳng liên quan tới tham vọng phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng.Tuần trước, Triều Tiên thông báo đã bắt giữ công dân Mỹ Kim Sang-dok, người cũng giảng dạy tại PUST do có những "hành động thù địch nhằm lật độ chế độ" ở Bình Nhưỡng. Hai người bị bắt trước đó gồm sinh viên trường PUST Otto Warmbier và người Mỹ gốc Triều Tiên Kim Dong-chul, 63 tuổi. Hai người này bị Bình Nhưỡng kết án lao động khổ sai trong khoảng thời gian 10-15 năm.Các vụ bắt giữ công dân Mỹ tại Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.Cho tới nay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn kêu gọi gây "sức ép tối đa" lên Triều Tiên để nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân. Mỹ cũng cảnh báo để ngỏ mọi khả năng, trong đó có một cuộc tấn công quân sự, nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng./.