Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (thứ 5 trái) tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Canada tại Manila, Philippines, ngày 6/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 và các hội nghị liên quan, đang diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines, sáng nay 6/8 đã diễn ra các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các nước đối tác Canada, Hàn Quốc và New Zealand (ASEAN+1).Tại hội nghị ASEAN​-Canada, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã gửi lời chia sẻ, thăm hỏi các nạn nhân trong cuộc chiến chống phần tử Hồi giáo cực đoạn ở thành phố Marawi, miền Nam Philippines, đồng thời cam kết với các đối tác ASEAN rằng Canada sẵn sàng hỗ trợ tiến trình đẩy lùi chủ nghĩa cực đoan trong khu vực.Bà Chrystia Freeland nhấn mạnh: “Chúng tôi đã và đang hợp tác với các bạn, chúng tôi đánh giá cao vai trò đối tác này để giải quyết những vấn đề an ninh của khu vực, ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Chúng tôi là thành viên sáng lập của lực lượng chống khủng bố toàn cầu, do đó chúng tôi có đủ khả năng để hỗ trợ các thành viên ASEAN chống khủng bố.”Trong các hội nghị giữa các ngoại trưởng ASEAN với những người đồng cấp Hàn Quốc và New Zealand, các đối tác đều khẳng định vai trò của ASEAN ở khu vực và mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-Wha nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc luôn coi ASEAN là một đối tác chủ chốt trong chiến lược mở rộng hợp tác đối ngoại.Trong khi đó, Ngoại trưởng New Zealand Gerry Brownlee khẳng định luôn coi ASEAN là một thực thể quan trọng đại diện cho khát vọng của khu vực và thế giới, với bề dày lịch sử 50 năm, vai trò của ASEAN về cả chính trị và kinh tế đang ngày càng được khẳng định.Theo lịch trình, trong trưa và chiều nay, sẽ tiếp tục diễn ra các hội nghị ASEAN +1 với các đối tác là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu (EU) cùng một loạt hội nghị liên quan khác./.