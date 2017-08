Lũ tại ngầm Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên làm cô lập xã Nà Khoa. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngày 2/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có văn bản số 339 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất.Để chủ động ứng phó với mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ.Các địa phương thông báo đến các cấp chính quyền và người dân nhất là ở vùng sâu, vùng xa, chủ các phương tiện giao thông thủy, chủ đầu tư các công trình đang thi công đặc biệt là những công trình trên sông, suối và các chủ hồ chứa nước, hầm, lò khai thác khoáng sản biết diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp phòng, tránh.Các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và, các hộ dân sống ven sông, suối để chủ động di dời đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.Các địa phương tăng cường tuyên truyền, thông tin về tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường kiểm soát việc đi lại của người dân tại các ngầm, tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 2/8 đến ngày 6/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn từ 250-350 mm, một số nơi trên 350 mm; các nơi khác từ 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ ở các tỉnh miền núi phía Bắc./.