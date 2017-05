Quan tài binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng. (Nguồn: business-standard)

Tờ The Times of India đưa tin, trong cuộc trả lời họp báo chiều 3/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Gopal Bagley cho hay, nước này có bằng chứng cụ thể cho thấy lực lượng Lục quân Pakistan đã tiến hành vụhai binh sỹ Ấn Độ.Ông Baglay nói:​ "Chúng tôi có bằng chứng rằng vụ việc này do quân đội Pakistan thực hiện. Chúng tôi đã tuyên bố với phía Pakistan rằng bất kỳ ai trong lực lượng Lục quân của họ đứng sau vụ việc sẽ bị trừng phạt​."Trước đó cùng ngày, Ấn Độ đã triệu Cao ủy Pakistan Abdul Basit tới để phản đối mạnh mẽ vụ việc trên.Ông Baglay cho hay: ''Dĩ nhiên, ông ấy bác bỏ quân đội Pakistan có liên quan nhưng đảm bảo rằng ông ấy sẽ chuyển nội dung công hàm của chúng tôi tới chính phủ của mình"./.