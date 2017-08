Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn ở bờ biển phía Đông Hàn Quốc ngày 5/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in ngày 7/8 đã hối thúc Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích và quay lại bàn đàm phán, đồng thời nêu rõ rằng các lực lượng đồng minh Hàn-Mỹ sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên.Tại cuộc họp với các trợ lý hàng đầu, nhà lãnh đạo Hàn Quốc tuyên bố: “Hôm qua, một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã được thông qua với một tốc độ chưa từng có và tất cả các thành viên đều bỏ phiếu thuận với sự ủng hộ của tất cả các nước lớn, kể cả Trung Quốc và Nga. Tôi hy vọng Triều Tiên sẽ hiểu rằng nghị quyết trừng phạt mới này là một quyết tâm vững chắc của cộng đồng quốc tế và sẽ lựa chọn con đường tiến tới đối thoại."Trước đó, ngày 3/8, một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này có thể sẽ công bố các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt thêm các biện pháp mới sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Bình Nhưỡng.Quan chức trên nhấn mạnh: “Các bộ có liên quan đang xem xét các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên. Lần trước, Chính phủ Hàn Quốc công bố nhiều biện pháp trừng phạt đơn phương sau khi xem xét các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tôi cho rằng chính phủ sẽ tính đến yếu tố đó”./.