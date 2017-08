Các chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: rilek1corner.com)

Theo AP, ngày 3/8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kêu gọi mọi thanh niên ở độ tuổi 20-30 cầm vũ khí nổi dậy ở miền Đông Syria, nơi lực lượng chính phủ Damascus đang chiến đấu chống lại các phần tử cực đoan.Trong một tuyên bố được lan truyền ở tỉnh Deir el-Zour giáp giới Iraq, IS kêu gọi mọi thanh niên có khả năng chiến đấu ở độ tuổi trên đến các địa điểm tuyển mộ trong vòng một tuần, đồng thời cảnh báo những người không gia nhập tổ chức này sẽ bị xét hỏi và có thể bị trừng phạt.Trước đó, ngày 2/8, Kênh truyền hình vệ tinh độc lập Alsumaria News của Iraq dẫn nguồn tin từ các nhà hoạt động xã hội Syria cho biết nhóm khủng bố IS có kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Raqqa của Syria để chống lại Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn nếu lực lượng này tiến công vào Raqqa./.