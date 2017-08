Cán bộ y tế nội soi tiêu hóa phục vụ chẩn đoán điều trị cho người bệnh. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Tàu cứu nạn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kịp thời đưa một thuyền trưởng nghi bị thủng dạ dày trong khi đang đánh cá trên biển về đến Cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/8 để được chuyển vào bệnh viện điều trị.Cụ thể, vào lúc 6 giờ 55 phút ngày 5/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá số hiệu ĐNA 90684 TS do anh Đỗ Văn Tài, thường trú tại Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, làm chủ tàu; khi tàu đang đánh cá trên biển thì thuyền trưởng của tàu là anh Cao Minh Tâm, sinh năm 1989, bị đau bụng dữ dội, chủ tàu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.Thời điểm đó, tàu ĐNA 90684 TS ở vị trí cách Cửa Lò, tỉnh Nghệ An khoảng 75 hải lý.Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Viện Y học biển tư vấn y tế cho bệnh nhân qua các thiết bị vô tuyến liên lạc.Theo chẩn đoán của bác sỹ, có khả năng bệnh nhân bị thủng dạ dày cần đưa vào bờ cấp cứu khẩn cấp.Trước tình hình trên, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều động tàu SAR 274 đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển Nghệ An khẩn trương đi cứu nạn.Đến 11 giờ 40 phút ngày 5/8, tàu SAR274 đã tiếp được cận tàu ĐNA 90684 TS và nhanh chóng chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 274 để các nhân viên cứu nạn tiến hành cấp cứu đồng thời khẩn trương đưa bệnh nhân về đất liền chữa trị.Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cứu nạn đã cập Cảng Cửa Lò, thuyền trưởng Cao Minh Tâm ngay sau đó được chuyển tới bệnh viện tiếp tục điều trị./.