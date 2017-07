Đoàn xe của phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah của Liban chuyển thi thể phiến quân Mặt trận Al-Nusra tại khu vực biên giới Jurud Arsal, Liban ngày 30/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhằm thực hiện một phần trong thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực biên giới bất ổn giữa Liban-Syria, ngày 30/7, phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah của Liban và Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda đã tiến hành trao đổi thi thể các phiến quân.Theo thông báo của phong trào Hezbollah, giai đoạn đầu của thỏa thuận trên đã diễn ra vào ngày 30/7, theo đó 9 thi thể của phiến quân Mặt trận Al-Nusra đã được đổi lấy 5 tay súng Hezbollah thiệt mạng trong các cuộc xung đột tại khu vực biên giới.Giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn dự kiến bắt đầu ngày 31/7.Trong giai đoạn này, phía Liban sẽ cho hồi hương 9.000 tay súng cùng gia đình họ tị nạn ở miền Đông nước này kể từ khi cuộc chiến tại Syria nổ ra, để đổi lại việc phóng thích tù nhân Hezbollah với số lượng chưa được công bố cụ thể.Lệnh ngừng bắn tại khu vực biên giới có địa hình rừng núi Juroud Arsal, nơi trú ẩn của nhiều phiến quân trong những năm qua, bắt đầu có hiệu lực vào lúc 3giờ (giờ GMT - tức 10h sáng giờ Việt Nam) ngày 27/7 vừa qua, chấm dứt 6 ngày giao tranh ác liệt giữa phong trào Hezbollah và Mặt trận Al-Nusra tại đây.Lệnh ngừng bắn là một phần của thỏa thuận do người đứng đầu cơ quan an ninh Liban, Thiếu tướng Abbas Ibrahim, làm trung gian.Theo thỏa thuận, các phần tử khủng bố còn lại của Mặt trận al-Nusra sẽ phải rút khỏi tỉnh Idlib thuộc Syria.Trước đó, ngày 21/7 vừa qua, được sự hỗ trợ của các tay súng thuộc phong trào Hezbollah từ Liban, quân đội Chính phủ Syria đã tổ chức đợt tấn công đẩy lùi những phần tử nổi dậy đang cố thủ tại các sào huyệt còn lại trên tuyến biên giới Syria và Liban.Những người tị nạn sống trong khu vực chiến sự đã được sơ tán với sự hỗ trợ của Chính phủ Liban và sự giám sát của Liên hợp quốc.Juroud Arsal là một trong những khu vực ở Liban có nhiều người dân từ Syria sang lánh nạn nhất.Đây cũng là nơi mà các tay súng của Mặt trận Al-Nusra và tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tàn phá, bắt cóc nhiều binh sỹ và cảnh sát của Liban./.