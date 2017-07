Một binh sỹ Liban ở khu vực biên giới với Syria. (Nguồn: The Daily Star)

Presstv.ir đưa tin, một lệnh ngừng bắn được thông báo có hiệu lực ở phía Liban tại biên giới nước này với Syria, gần thị trấn Arsal, nơi phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah chiến đấu với các tay súng Takfiri hồi tuần trước.Mạng lưới truyền hình al-Manar đặt tại Liban và Hãng thông tấn quốc gia (NNA) Liban ngày 27/7 đưa tin, lệnh ngừng bắn tại khu vực Juroud Arsal bắt đầu có hiệu lực vào lúc 3 giờ (giờ GMT), chấm dứt các cuộc giao tranh trên mọi mặt trận.NNA cho biết, lệnh ngừng bắn là một phần của thỏa thuận được trung gian bởi người đứng đầu cơ quan an ninh Liban, Thiếu tướng Abbas Ibrahim.Theo thỏa thuận trên, các phần tử khủng bố còn lại của Mặt trận al-Nusra sẽ phải rút khỏi tỉnh Idlib thuộc Syria, do các tay súng Takfiri kiểm soát phần lớn. Ngoài ra, Tướng Ibrahim cũng dự kiến đưa ra một tuyên bố về thỏa thuận trên muộn hơn cùng ngày.Phong trào Hezbollah đã tiến hành một cuộc tấn công lớn hôm 21/7 vừa qua để giải phóng cả hai bên biên giới Liban-Syria khỏi "các phần tử khủng bố vũ trang."Hôm 26/7, Tổng thư ký Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah phát biểu, chiến dịch lấy lại khu vực biên giới từ nhóm al-Nusra đã gần hoàn thành, gần 100% lãnh thổ từng do các tay súng Takfiri kiểm soát nay đã được giải phóng./.