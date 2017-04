Bộ trưởng Nội vụ và An ninh quốc gia Malta Carmelo Abela. (Nguồn: Times of Malta)

Phát biểu tại hội nghị liên nghị viện về chính sách đối ngoại và an ninh chung (PESC) và chính sách an ninh và quốc phòng chung (PESD) của Liên minh châu Âu (EU) tổ chức tại Malta ngày 30/4, Bộ trưởng Nội vụ và An ninh quốc gia Malta Carmelo Abela tuyên bố sự ổn định của Libya là rất quan trọng đối với an ninh của các nước láng giềng, nhưng tiếc thay mức độ bất ổn vẫn còn rất cao tại quốc gia Bắc Phi này.Ông Abela nhấn mạnh EU đã luôn quyết tâm hành động nhằm chấm dứt tình hình bất ổn tại Libya nhất là tại các nước bị ảnh hưởng thông qua các hoạt động của chính sách an ninh và quốc phòng chung của EU (PESD), đồng thời cho biết cơ chế gìn giữ hòa bình của EU bao gồm những giải pháp tổng thể, đồng thời phân tích và cập nhật những cách thức đối phó với tình hình khủng hoảng.Nhiều nỗ lực đã được thực hiện trong khuôn khổ sự can thiệp quân sự của EU tại vùng biển ngoài khơi Libya, với mục đích chống hoạt động buôn người.Ông Abela nhấn mạnh những quy định của PESD giúp EU đóng vai trò hàng đầu trong các hoạt động gìn giữ hòa bình, phòng ngừa các cuộc xung đột và tăng cường an ninh quốc tế./.