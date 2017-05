Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 8/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết nước này sẽ giám sát chặt chẽ thỏa thuận thiết lập các vùng giảm căng thẳng tại Syria, đồng thời cảnh báo thỏa thuận này còn nhiều chi tiết cần phải được làm rõ.Trong chuyến công du tới thủ đô Copenhaghen (Đan Mạch) để thảo luận với các đồng minh của Mỹ, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ đã thể hiện sự thận trọng khi được hỏi về cơ hội thành công của thỏa thuận.Phát biểu với báo giới, ông Mattis cho biết: “Tất cả các cuộc chiến đều phải đi đến hồi kết và chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm phương thức để chấm dứt cuộc chiến Syria. Do đó, chúng tôi sẽ giám sát thỏa thuận và xem liệu nó có thành công hay không.”Ông cho biết các chi tiết cơ bản của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng, bao gồm việc ai sẽ đảm bảo an toàn cho các vùng giảm căng thẳng và chính xác nhóm nào sẽ không được phép đi vào vùng đó.Khi được hỏi liệu có tin rằng các vùng giảm căng thẳng có thể chấm dứt cuộc xung đột, ông Mattis cho biết: “Cần phải xem xét chi tiết mới có thể kết luận được.”Bộ trưởng Quốc phòng Mattis cũng nhấn mạnh rằng Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã có cuộc thảo luận về các vùng an toàn với đối tác Nga trong ngày 6/5.Trong tuyên bố mới nhất ngày 8/5, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem nhấn mạnh chính quyền Damascus sẽ chỉ tuân thủ các điều khoản trong kế hoạch của Moskva về thiết lập bốn vùng ”giảm căng thẳng,” chừng nào các lực lượng phiến quân cũng tuân thủ đề xuất này.Đồng thời, chính quyền Syria khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại các nhóm mà Damascus cho là khủng bố.Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hoài nghi về sự tham gia của Iran với tư cách một bên bảo trợ của thỏa thuận, cũng như việc thực thi các thỏa thuận trước đó của chính quyền Syria./.