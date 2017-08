Người dân Hàn Quốc theo dõi trên truyền hình về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần thứ hai của Triều Tiên tại một nhà ga ở Seoul ngày 29/7 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/8, Pháp, Mỹ và Anh hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên trong bối cảnh nhiều tuần đàm phán về các biện pháp này đang có tiến triển.Trong một tháng nay, Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Trung Quốc về một dự thảo nghị quyết mới của Liên hợp quốc, siết chặt trừng phạt đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên ngày 4/7.Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Francois Delattre cho biết Pháp muốn thấy một nghị quyết với "các lệnh trừng phạt bổ sung và mạnh mẽ" được thông qua trong những ngày tới.Theo Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Matthew Rycroft, các cuộc đàm phán đang tiến triển nhằm gây sức ép buộc Triều Tiên ngừng các chương trình quân sự của mình.Ông Rycroft cũng kêu gọi ​Hội đồng Bảo An đối phó một cách nhanh chóng và mạnh mẽ bằng một gói trừng phạt mới.Theo quan điểm của Mỹ, cần đưa vào gói trừng phạt mới của Liên hợp quốc các biện pháp như cắt nguồn cung dầu lửa của Triều Tiên, cấm người lao động Triều Tiên hoặc áp đặt các hạn chế mới đối với hàng không và hàng hải...Tuy nhiên, Nga cảnh báo bất cứ biện pháp trừng phạt mới nào đều sẽ tác động đến cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Triều Tiên.Hiện một dự thảo nghị quyết mới vẫn chưa được chính thức trình ​Hội đồng Bảo an, tuy nhiên việc thỏa thuận giữa 5 ủy viên thường trực (gồm Mỹ, Nga, Anh, Trung Quốc và Pháp) sẽ là cần thiết để mở đường thông qua các biện pháp trừng phạt.Kể từ vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 2006, đến nay, Liên hợp quốc đã áp đặt 6 nghị quyết trừng phạt Triều Tiên, trong đó 2 lệnh trừng phạt hồi năm 2016 là nghiêm ngặt nhất.Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cuối tuần này bên lề hội nghị ngoại trưởng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Manila.Trong một diễn biến khác, cùng ngày 3/8, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Paul Selva cho biết còn rất nhiều điều chưa rõ về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và đây là thách thức an ninh số 1 của chính quyền Tổng thống Donald Trump.Phát biểu tại một diễn đàn, ông Selva cũng cho biết trước khi có thể xác nhận Triều Tiên sở hữu một tên lửa hạt nhân có khả năng nhắm tới Mỹ, cần xác thực một số vấn đề.Theo ông, Triều Tiên không những phải có một tên lửa có tầm bắn xa như vậy mà cần có một hệ thống dẫn đường tên lửa với phạm vi liên lục địa mà không bị gián đoạn, một thiết bị có thể tồn tại sau khi trở lại bầu khí quyển, và một vũ khí hạt nhân có thể hoạt động được sau hành trình đó.Giới chức Mỹ cho rằng các vụ thử ICBM của Triều Tiên đã chứng minh tầm bắn của những tên lửa này. Tuy nhiên, ông Selva nói rằng vẫn chưa rõ về những vấn đề còn lại./.