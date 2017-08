Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại một hội nghị ở Miami, Florida ngày 15/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo New York Times, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 31/8 đã đáp trả quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi yêu cầu Mỹ cắt giảmở Đại sứ quán Mỹ tại Moskva, trong khi thậm chí Tổng thống Donald Trump vẫn giữ yên lặng trước tình hình căng thẳng ngoại giao leo thang này.Trong chuyến công du tới Đông Âu, ông Pence đã gửi một thông điệp thẳng thắn tới nhà lãnh đạo Nga và lưu ý rằng "những hành động ngoại giao gần đây của Moskva sẽ không cản trở cam kết của Mỹ đối với an ninh nước này và của các nước đồng minh cũng như với các nước yêu chuộng tự do trên thế giới."Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết trong khi Tổng thống Trump vẫn "mở cửa cho một mối quan hệ tốt hơn" với Nga, đồng thời cảnh báo "Mỹ phản đối mọi nỗ lực sử dụng vũ lực, những mối đe dọa, sự hăm dọa hay gây ảnh hưởng xấu tại các quốc gia Baltic hoặc chống lại bất kỳ đồng minh nào có hiệp ước với Mỹ."Estonia là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du châu Âu của Phó Tổng thống Mỹ, sau đó là Gruzia và Montenegro.Tại Estonia, ông Pence dự kiến sẽ tới thăm các binh sỹ NATO đến từ Anh, Pháp, Mỹ đang đồn trú tại đây. NATO đã triển khai 4.000 binh sỹ và khí tài quân sự tại 3 quốc gia Baltic và Ba Lan./.