Băng video đưa hình ảnh Abu Bakr al-Baghdadi phát biểu tại một địa điểm bí mật. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sputnik đưa tin ngày 16/7, người đứng đầu cơ quan tình báo và chống khủng bố của Bộ Nội vụ Iraq, ông Abu Ali Basri, cho rằng thủ lĩnh Abu Bakr Baghdadi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể còn sống và hiện đang ẩn náu ở vùng ngoại ô của thành phố Raqqa.Đài phát thanh Al Arabia dẫn lời ông Basri cho hay: “Hắn ta đang trốn ở Syria, chính xác là ở bên ngoài Raqqa.”Bên cạnh đó, ông Basri nêu rõ các cơ quan an ninh của Iraq muốn tiêu diệt Baghdadi và những phần tử đi theo hắn hơn bất cứ người nào khác.Trước đó, hôm 11/7, đài phát thanh Al Sumaria News đưa tin IS đã ra tuyên bố xác nhận cái chết của Baghdadi.Ngày 16/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Baghdadi có thể đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga nhằm vào một cơ sở chỉ huy của phiến quân ở vùng ngoại ô phía Nam Raqqa vào cuối tháng Năm./.