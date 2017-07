Thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi lần đầu tiên xuất hiện trong đoạn băng ghi hình tại đền thờ Al-Nuri hồi năm 2014, tuyên bố thành lập "vương quốc Hồi giáo" ngày 5/7/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 14/7 tuyên bố chưa có bằng chứng nào cho thấy thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã chết.Thông tin này trái ngược với tuyên bố của IS và quân đội Nga rằng al-Baghdadi đã chết trong một cuộc không kích.Phát biểu với giới báo chí, ông Mattis tuyên bố: "Nếu chúng tôi biết, chúng tôi sẽ thông báo... Hiện tại, tôi không thể khẳng định hay bác bỏ thông tin đó."Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, đối với Mỹ, al-Baghdadi vẫn được coi là còn sống khi chưa có bằng chứng chứng minh y đã chết.Hồi đầu tháng Sáu vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết có thể đã tiêu diệt được tên al-Baghdadi trong một cuộc không kích gần thành phố Raqqa của Syria hôm 28/5.Tuyên bố của phía Nga nêu rõ "theo một số thông tin, thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã tham dự cuộc họp tại một địa điểm mà không quân Nga giáng đòn tấn công."Hôm 11/6, kênh truyền hình nhà nước Syria cũng dẫn một số nguồn tin cho biết Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của IS, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Syria.Theo nguồn tin này, thành phố Raqqa, phía Bắc của Syria, nơi được coi là thủ phủ của phiến quân IS, đã bị không kích dữ dội vào đêm ngày 10/6.Hãng thông tấn Amaq của IS cũng đã đăng tải nhiều hình ảnh về những thiệt hại tại thành phố này. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cũng xác nhận việc có thông tin nói rằng al-Baghdadi đã chết.Al-Baghdadi chính là kẻ đã tuyên bố thành lập cái gọi là "vương quốc Hồi giáo" trên một vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria hồi tháng 7/2014./.