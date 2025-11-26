10 ngày tới Hà Nội và các tỉnh lân cận nguy cơ ô nhiễm không khí ở mức cao

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận (gồm Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình), đề nghị triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với đợt ô nhiễm không khí dự báo vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2025.

Nội dung công văn nhấn mạnh theo số liệu quan trắc từ hệ thống giám sát chất lượng môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn, trong khoảng 10 ngày tới, khu vực miền Bắc, đặc biệt là khu vực thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi (hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù), làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí.

Hình thái thời tiết bất lợi trên có thể dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (chỉ số ô nhiễm không khí 0 AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu mức độ ô nhiễm và các tác động bất lợi của đợt ô nhiễm này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt 6 nhóm biện pháp cấp bách.

Theo đó, các địa phương yêu cầu các đơn vị vệ sinh môi trường, các chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thực hiện ngay việc tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị; hoạt động phun nước, dập bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6 giờ sáng hàng ngày) để đảm bảo hiệu quả giảm nồng độ bụi tích tụ trước giờ cao điểm giao thông, tránh gây ùn tắc.

Công văn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng, Công an xã, phường và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các công trường xây dựng trên địa bàn; yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn, vệ sinh xe ra vào công trường; đình chỉ thi công (nếu cần thiết) đối với các công trình không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, làm phát sinh bụi bẩn, để bùn đất phát tán ra đường; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải không che chắn kỹ, làm rơi vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm tra việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở có nguồn phát thải khí thải lớn (như ximăng, nhiệt điện, luyện thép), các làng nghề có công đoạn đốt, đặc biệt các cơ sở tái chế trên địa bàn; kiểm soát việc vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Nhức nhối ô nhiễm không khí ở Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị các địa phương tập trung tăng cường thông tin, cảnh báo sức khỏe cộng đồng, khuyến cáo người dân (đặc biệt là người già, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp) hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng sớm và ban đêm, sử dụng khẩu trang khi ra đường trong thời điểm chỉ số ô nhiễm môi trường không khí ở mức cao để bảo vệ sức khỏe, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát và xử lý vi phạm.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cơ quan chuyên môn sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV/Flycam) và ảnh vệ tinh để giám sát, phát hiện các điểm đốt mở, phát thải lớn và gửi thông tin, hình ảnh vi phạm về địa phương, đồng thời phối hợp với các địa phương tổ chức các tổ công tác liên ngành (nếu cần thiết) để kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm./.

