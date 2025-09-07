4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh: Du lịch Việt Nam đón 5,5 triệu lượt khách

Hà Nội đã trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch từ nhiều tỉnh thành, với 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 80%.

Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/8-2/9/2025), ước tính ngành du lịch cả nước đã phục vụ khoảng 5,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 83,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Với chuỗi các hoạt động, sự kiện đặc biệt như Lễ duyệt binh, diễu hành, các chương trình nghệ thuật và Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch từ nhiều tỉnh thành, với 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 80%./.