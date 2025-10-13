6 giải pháp thực hiện tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo

Chiều 13/10, trả lời tại họp báo, thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, liên quan đến giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo Bộ trưởng, nhiệm kỳ qua, cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là một dấu ấn đặc biệt quan trọng, mang tính lịch sử, có tính bước ngoặt. Đây cũng là một việc rất hệ trọng của quốc gia.

Với sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và đặc biệt là sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo một cách đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, triệt để, bao trùm việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống hành chính nhà nước, trong đó có sắp xếp lại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

“Đây không chỉ đơn thuần là việc sắp xếp để tinh gọn, mà thực sự là một công việc có lẽ trong lịch sử cách mạng từ khi thành lập nước đến nay chúng ta mới làm một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy lớn đến như vậy.

Đó là một cuộc cách mạng có tính bước ngoặt và thời đại, không chỉ là điều chỉnh, cấu trúc lại tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, không gian phát triển của quốc gia, không gian thể chế, không gian kinh tế-xã hội, thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương, mà còn kiến tạo một mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn của đất nước, để đất nước cất cánh bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc,” Bộ trưởng nói.

Nhấn mạnh “thực sự chúng ta đã rất thành công một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy này,” Bộ trưởng cho hay, tất cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành được 3 tháng, cơ bản thông suốt, không gián đoạn, bước đầu hiệu lực, đảm bảo được sự liên thông, thống nhất.

Cho rằng những khó khăn bước đầu là không thể tránh khỏi, Bộ trưởng lý giải, hệ thống hành chính của chúng ta cũng đã có 80 năm, bây giờ tái cấu trúc tổng thể sẽ có những khó khăn, vướng mắc.

Việc tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp được Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện được mục tiêu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Giải pháp quan trọng hàng đầu là tiếp tục hoàn thiện lại hệ thống thể chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực để khơi thông mọi nguồn lực cho sự phát triển toàn diện, bao trùm, hiệu quả nhất, trong đó có tiếp tục hoàn thiện về tổ chức bộ máy, biên chế, tạo môi trường hành lang pháp lý tốt nhất đảm bảo vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thuận lợi.

Thứ hai là tập trung tinh giản, đồng thời có biện pháp cụ thể cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính nhà nước nói chung và chính quyền địa phương 2 cấp nói riêng.

“Nội dung này chúng tôi đang phải tập trung rất quyết liệt để hoàn thiện phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đô thị làm cơ sở xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xác định vị trí việc làm để xác định số lượng biên chế làm việc,” Bộ trưởng thông tin.

Bà cũng cho rằng vừa qua mới chỉ là hướng dẫn hành chính, tới đây phải làm căn cơ, để có một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, đáp ứng việc vận hành nền hành chính nhà nước, thực hiện được quản trị quốc gia, quản trị địa phương một cách minh bạch, hiện đại và hiệu quả.

Thứ ba, theo Bộ trưởng, hơn lúc nào hết, chúng ta phải tập trung rất cao thực hiện hiệu quả việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Vừa qua Chính phủ đã ban hành 30 nghị định, 66 thông tư của các bộ, ngành để phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền với khối lượng nhiệm vụ rất lớn (gần 900 nhiệm vụ về phân cấp, xấp xỉ 900 nhiệm vụ về phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã).

Sẽ phải tiếp tục rà lại, đánh giá tính khả thi để các địa phương triển khai thực hiện, đáp ứng được yêu cầu địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Giải pháp thứ tư được Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề cập là phải cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để phục vụ doanh nghiệp, người dân tốt hơn, mục tiêu là kiến tạo phát triển và phục vụ người dân.

Thứ năm là tập trung cho ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một trong những vấn đề căn cốt. Để có một nền hành chính nhà nước hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phải tạo ra sự chuyển đổi số mạnh mẽ, đồng bộ, xây dựng xã hội số, công dân số, Chính phủ số, chính quyền số; ứng dụng công nghệ AI, giảm bớt biên chế.

Giải pháp cuối cùng Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu ra là tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối đi lại thuận lợi hơn và tạo ra động lực cho sự phát triển, đủ các điều kiện cơ bản nhất cho việc vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm hoàn thiện các trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ công vụ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách hiệu quả hơn./.

