Đảng bộ Chính phủ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới

Chiều 13/10, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 nghe Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thay mặt Đảng bộ Bộ Ngoại giao và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày các tham luận.

Đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế

Trình bày tham luận về chủ đề: “Nâng cao năng lực, phát huy vai trò của Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc,” đồng chí Lê Hoài Trung cho biết trong bối cảnh mới, dự thảo báo cáo trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có nhiều nội dung mới liên quan đến công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và huy động nguồn lực bên ngoài cho sự nghiệp phát triển đất nước và nâng cao uy tín đất nước, lần này có thêm một nhiệm vụ rất quan trọng là đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Theo tinh thần đó, bài tham luận của Đảng ủy Bộ Ngoại giao tập trung vào vấn đề nâng cao năng lực và phát huy vai trò của Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhận thức sâu sắc ý kiến chỉ đạo của những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại các buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao ngày 29/8/2024 và với Đảng ủy Bộ Ngoại giao ngày 15/9/2025; của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ tại Đại hội đại biểu của Bộ Ngoại giao lần thứ nhất.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu là xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, nhân văn, hiệu quả. Mục tiêu bao trùm là nâng cao năng lực, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng nêu rõ đặc thù của Đảng bộ Bộ Ngoại giao là có quy mô 12.000 đảng viên, trong đó 70% sinh hoạt tại các tổ chức đảng ở ngoài nước, hoạt động trong những điều kiện khác nhau và không phải lúc nào cũng có liên lạc trực tiếp và thường xuyên với trong nước. Ngoài ra, cán bộ của ngành có số lượng biến động ở nước ngoài khoảng 30%.

Trước những yêu cầu của giai đoạn mới, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đề xuất một số nội dung liên quan đến đổi mới phương thức lãnh đạo: Đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ, trước hết là đổi mới tư duy về vị trí của Đảng ủy, xác định Đảng ủy lãnh đạo toàn diện; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác cán bộ, với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và đặc biệt là nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên ngành ngoại giao; Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, không chỉ nhằm mục đích phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí mà còn phát huy vai trò kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo thông qua trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Đổi mới công tác lãnh đạo trong việc nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận và tuyên giáo, sớm đưa những quan điểm, nội dung về đường lối, chủ trương của Đảng đến với cán bộ, đảng viên trong ngành.

Ba giải pháp trọng tâm đột phá trong quản lý tài chính-ngân sách

Trình bày tham luận về “Công tác quản lý tài chính-ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng thời gian tới,” Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh công tác quản lý tài chính-ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành toàn bộ 12/12 chỉ tiêu tài chính ngân sách nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tham luận với nội dung: “Công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng thời gian tới”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các nguồn lực tài chính, ngân sách nhà nước được quản lý, huy động và sử dụng ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển.

Cụ thể, kịp thời tham mưu, triển khai các kế hoạch, cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ ổn định kinh tế vĩ mô, bội chi ngân sách nhà nước bình quân 5 năm khoảng 3,1-3,2% GDP, nợ công năm 2025 ước khoảng 35-36% GDP, được kiểm soát tốt, góp phần củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia; pháp luật về tài chính-ngân sách nhà nước được tập trung hoàn thiện; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững; tập trung kiến tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích đầu tư kinh doanh; các thị trường vốn tiếp tục phát triển theo hướng an toàn, bền vững và hội nhập, trở thành kênh huy động vốn cho nền kinh tế...

Thời gian tới, trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều điều chỉnh lớn mang tính thời đại, nhiều vấn đề mới đặt ra đối với sự phát triển của các quốc gia, khu vực và Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Việt Nam vừa phải hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước; tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt 10% trở lên, vừa nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực tự cường phát triển đất nước với phương châm ổn định, kỷ cương, tăng tốc, bứt phá, bền vững.

Nhằm đạt được mục tiêu đầy thách thức trên, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động chỉ đạo xây dựng hệ thống các giải pháp của ngành tài chính, trong đó đáng lưu ý là 3 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đột phá:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh, khơi thông nguồn lực xã hội, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phấn đấu đến năm 2028, môi trường đổi mới kinh doanh của Việt Nam thuộc nhóm 3 nước hàng đầu ASEAN và nhóm 30 nước hàng đầu thế giới.

Trình Bộ Chính trị ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả các nghị quyết về kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân.

Phấn đấu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế, 50 doanh nghiệp nhà nước trong nhóm 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất ASEAN và có từ 1-3 doanh nghiệp trong nhóm 500 của thế giới. Trình độ năng lực công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN và nhóm 5 của khu vực châu Á.

Hoàn thiện hành lang pháp lý về tài chính, ngân sách nhà nước để góp phần khai thác các xu thế mới toàn cầu về tài sản số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển các thị trường vốn, chứng khoán trở thành kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng trong nền kinh tế.

Hai là, triển khai hiệu quả quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch gắn với phát triển các vùng động lực, hành lang kinh tế, khai thác không gian phát triển mới sau sắp xếp địa giới hành chính, thúc đẩy liên kết vùng và đô thị hóa chất lượng cao, tạo lợi thế cạnh tranh mới cho đất nước.

Ba là, thực hiện chính sách tài khóa chủ động, mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững. Phát huy nguồn lực từ ngân sách nhà nước cùng với nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Trong đó, bảo đảm bố trí 3% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, nước ta thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước dẫn đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử./.

