Hội nhập quốc tế: Kết nối trí tuệ Việt toàn cầu vì một tầm vóc Việt Nam mới

Trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của đất nước.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Brussels, ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB), nhấn mạnh kiều bào chính là những “sứ giả” văn hóa và kinh tế, góp phần giới thiệu một Việt Nam hiện đại, năng động và hội nhập tới bạn bè quốc tế.



Theo ông Huỳnh Công Mỹ, cộng đồng người Việt tại Bỉ nói riêng và ở châu Âu nói chung đã và đang đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với thế giới.

Với trình độ học vấn cao và sự hội nhập vững vàng trong nhiều lĩnh vực như khoa học, công nghệ, y tế, luật pháp, giáo dục và kinh doanh, kiều bào không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực về đất nước mà còn tạo dựng uy tín và thiện cảm của người Việt trên trường quốc tế.

Thành công của mỗi người Việt ở nước ngoài chính là minh chứng sinh động cho năng lực, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, qua đó góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác về kinh tế, giáo dục, đầu tư và văn hóa giữa Việt Nam và các nước, đặc biệt là trong không gian châu Âu.



Đề cập đến việc triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, ông Huỳnh Công Mỹ cho rằng hội nhập toàn diện không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế, mà còn mở rộng sang văn hóa, khoa học – công nghệ, giáo dục và ngoại giao nhân dân.

Cộng đồng kiều bào có thể đóng góp thiết thực bằng việc chuyển giao tri thức, công nghệ và mô hình quản lý hiện đại từ châu Âu về Việt Nam; đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như công nghệ số, vi mạch, dược phẩm, công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa, các ngày hội Việt Nam tại Bỉ, hay duy trì tiếng Việt và văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ kiều bào cũng góp phần nuôi dưỡng cội nguồn, thắt chặt tình đoàn kết và tăng cường sức mạnh mềm của Việt Nam trên trường quốc tế.



Để kết nối hiệu quả hơn với nguồn lực trí tuệ, tài chính và văn hóa của cộng đồng người Việt toàn cầu, ông Huỳnh Công Mỹ cho rằng Việt Nam cần có các cơ chế và chính sách đồng bộ hơn.

Việc thiết lập các đầu mối chuyên trách rõ ràng để tiếp nhận và điều phối nguồn lực kiều bào sẽ giúp tăng tính hiệu quả và bền vững. Bên cạnh đó, cần tiếp tục minh bạch hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào đầu tư, làm việc và cống hiến tại quê hương.

Ông cũng đề xuất xây dựng mạng lưới chuyên gia người Việt ở nước ngoài trong các lĩnh vực then chốt, nhằm tạo không gian kết nối lâu dài giữa cộng đồng tri thức Việt Nam trong và ngoài nước.

Đặc biệt, việc khuyến khích thế hệ trẻ kiều bào trở về nước thực tập, học tập và làm việc thông qua các chương trình giao lưu, học bổng hay thực tập sinh quốc tế sẽ giúp thế hệ kế tiếp duy trì sự gắn bó và trách nhiệm với quê hương.



Đánh giá về chính sách hiện nay, Chủ tịch UGVB nhận định trong những năm qua, Nhà nước đã có nhiều đổi mới tích cực đối với kiều bào, tạo thuận lợi về pháp lý, đầu tư, học tập, đi lại và quốc tịch.

Tuy nhiên, để phát huy hết tiềm năng của hơn 6 triệu người Việt trên toàn cầu, cần tiếp tục đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt và thích ứng với thời đại số.

Ông cho rằng việc đẩy mạnh ngoại giao số, tăng cường vai trò của các cơ quan đại diện ngoại giao trong việc kết nối cộng đồng và truyền tải thông tin kịp thời là hết sức cần thiết.

Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ đầu tư, khởi nghiệp và sáng tạo dành cho thế hệ trẻ kiều bào nên được thiết kế cụ thể, minh bạch, đồng thời mở rộng công tác truyền thông bằng nhiều ngôn ngữ để thế hệ trẻ dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài vẫn dễ dàng tiếp cận, hiểu và gắn bó với quê hương.

Quan trọng hơn cả là phải xây dựng cơ chế lắng nghe hai chiều, tạo điều kiện để kiều bào tham gia đóng góp ý kiến vào các chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa và đối ngoại của đất nước.



Ông Huỳnh Công Mỹ khẳng định, khi mỗi người Việt Nam ở nước ngoài cảm thấy được lắng nghe, được trân trọng và có cơ hội cống hiến, họ sẽ trở thành những “đại sứ tự nhiên” của Tổ quốc, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, hội nhập và phát triển.

Sự gắn bó của kiều bào không chỉ là tình cảm, mà còn là nguồn lực to lớn giúp đất nước vững bước trên con đường hội nhập quốc tế toàn diện và bền vững./.

