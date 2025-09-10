Phát huy bản sắc Trường Đảng, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế

Chiều 10/9, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ khai giảng các lớp đại học chính quy khóa 45 (2025-2029).

Dự và phát biểu tại lễ khai giảng, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, đã khẳng định vị thế là một cơ sở đào tạo trọng điểm của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông và công tác tư tưởng-văn hóa.

Đây là nơi trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư tưởng, lý luận, báo chí - truyền thông; đồng thời là một đơn vị nghiên cứu khoa học và tham mưu chính sách quan trọng cho Đảng, Nhà nước.

Học viện còn là một địa chỉ học thuật uy tín, nơi hun đúc, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tri thức khoa học cho nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, phóng viên, biên tập viên, những người trực tiếp tham gia vào sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt được trong những năm qua, đồng thời, khẳng định năm học 2024-2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trình độ đại học và sau đại học nguồn nhân lực chất lượng cao làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí-truyền thông của Đảng và Nhà nước.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trong năm học mới, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Học viện Báo chí và Tuyên truyền quán triệt sâu và thực hiện thật tốt chủ đề năm học của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Đoàn kết-kỷ cương-nêu gương-đột phá-phát triển.”

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền khen thưởng các sinh viên thủ khoa xét tuyển đại học năm 2025. (Ảnh: Nguồn Báo QĐND)

Học viện lĩnh hội, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026 vừa qua, đồng thời, gắn với thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, coi đây là cẩm nang, cơ hội để tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng trên các phương diện nhận thức, tư duy, hành động.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu thực hiện thắng lợi những giải pháp chiến lược, đột phá của Học viện trong năm học 2025-2026 với quyết tâm đưa Học viện trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia và là trung tâm đào tạo lý luận chính trị, báo chí-truyền thông của khu vực và quốc tế; trong đó, tập trung xây dựng Học viện hiện đại, trọng điểm có khả năng hội nhập quốc tế cao, luôn giữ vững và luôn phát huy được bản sắc Trường Đảng; đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, quản trị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tái cấu trúc mô hình quản trị của Học viện gắn đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả, hội nhập.

Học viện đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, nâng chuẩn đào tạo ở các bậc học, ngành học bảo đảm trình độ của khu vực và tiệm cận quốc tế; chủ động cập nhật để xây dựng chương trình đào tạo mới, hiện đại, nhất là năng lực số trong môi trường báo chí, truyền thông.

Học viện phải quan tâm xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực trước hết là đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý xứng tầm với mục tiêu chất lượng đào tạo; đồng thời, chăm lo xây dựng môi trường văn hóa nhà trường để tạo không gian mới, thân thiện, môi trường học tập nghiêm túc, sáng tạo, dân chủ, lành mạnh

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: Học viện hiện có hơn 8.600 sinh viên đại học, gần 1.300 học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Năm học 2024-2025, với nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo từ các cấp, Học viện đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, không chỉ trong lĩnh vực đào tạo mà còn trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Trong công tác đào tạo, Học viện đào tạo 32 chương trình trình độ cử nhân; 22 chương trình trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cùng 15 chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, xuất bản, tuyên giáo, sư phạm và 1 chương trình đào tạo liên kết quốc tế.

Học viện đã tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 2.330 sinh viên. Trong đợt tuyển sinh đại học chính quy vừa qua, Học viện đã tuyển được 2.289 sinh viên khóa 45.

Học viện cũng tổ chức thành công 130 hội thảo khoa học các cấp, xuất bản 24 cuốn sách và hơn 1.100 bài báo khoa học, trong đó có 44 bài báo quốc tế; tổ chức 8 đoàn cán bộ, giảng viên giao lưu, học hỏi với các trường đại học trên thế giới./.

Trưởng Ban Tuyên giáo TW dự Lễ khai giảng Học viện Báo chí và Tuyên truyền Sáng 12/9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Lễ khai giảng năm học 2024-2025 Học viện Báo chí và Tuyên truyền.