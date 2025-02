Anh: Hơn 1.000 nhạc sỹ tuyên chiến với AI bằng album "im lặng"

Hơn 1.000 nhạc sỹ, trong đó có những tên tuổi lớn như Kate Bush và Cat Stevens, đã cùng nhau phát hành một album đặc biệt mang tên "Is This What We Want?" (tạm dịch “Đây có phải là điều chúng ta muốn?”) để bày tỏ phản đối những thay đổi dự kiến trong luật bản quyền của Vương quốc Anh liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Điều đặc biệt của album này chính là... sự im lặng.

Các nghệ sỹ đã thu âm những khoảng lặng trong studio và các không gian biểu diễn trống trải, như một lời cảnh báo về tương lai ảm đạm của âm nhạc nếu luật bản quyền bị thay đổi.

Họ lo ngại rằng những thay đổi này sẽ cho phép các công ty công nghệ sử dụng tác phẩm của họ để đào tạo AI mà không cần xin phép hay trả phí.

Trên thực tế, các ngành công nghiệp sáng tạo trên toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý và đạo đức to lớn do sự trỗi dậy của AI.

Các mô hình AI có thể tạo ra những sản phẩm riêng dựa trên việc học hỏi từ các tác phẩm nổi tiếng, nhưng lại không mang lại lợi ích gì cho những người sáng tạo ra chúng.

Chính phủ Anh, với tham vọng biến đất nước thành "siêu cường AI", đã đề xuất nới lỏng luật bản quyền hiện hành.

Các nhà phát triển AI có thể sử dụng bất kỳ tài liệu nào họ có quyền truy cập hợp pháp để đào tạo mô hình AI, trong khi các nhạc sỹ sáng tác sẽ phải chủ động "từ chối" nếu không muốn tác phẩm của mình bị sử dụng.

Đề xuất này đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới nghệ sỹ. Họ cho rằng điều này đi ngược lại nguyên tắc cơ bản của luật bản quyền, vốn bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo.

"Trong âm nhạc của tương lai, liệu tiếng nói của chúng ta có còn được lắng nghe?" - Kate Bush, chủ nhân của bản hit "Running Up That Hill," đặt câu hỏi đầy trăn trở.

Trong khi đó, ông Ed Newton-Rex, nhà sáng lập tổ chức Fairly Trained, cáo buộc chính phủ đang muốn trao tặng công sức cả đời của các nhạc sỹ cho các công ty AI miễn phí, để các công ty này khai thác tác phẩm của các nhạc sỹ để chèn ép và vượt qua họ.

Mặc dù vậy, chính phủ Anh vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Họ cho rằng luật bản quyền và AI hiện hành đang kìm hãm sự phát triển của các ngành công nghiệp sáng tạo, truyền thông và AI.

Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến từ các bên liên quan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng./.

61 quốc gia thông qua tuyên bố chung về nhu cầu trí tuệ nhân tạo Tuyên bố chung nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến AI và năng lượng đã “lần đầu tiên” được giải quyết trong bối cảnh đa phương.