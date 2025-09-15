Australia: Ngân hàng ANZ bị xử phạt hành chính kỷ lục 159,5 triệu USD

Ngày 15/9, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) cho biết Ngân hàng ANZ - một trong "4 ngân hàng lớn" của Australia đã chấp nhận nộp phạt, với số tiền kỷ lục 240 triệu dollar Australia (AUD, 159,5 triệu USD) vì "hành vi sai trái tràn lan."

Theo ASIC, ANZ đã bị phạt vì quản lý không thỏa đáng thỏa thuận về trái phiếu trị giá 14 tỷ USD với Chính phủ Australia.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng bị cáo buộc "không phản hồi hàng trăm thông báo của khách hàng", đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm về lãi suất tiết kiệm và không hoàn trả phí cho những khách hàng đã qua đời.

Chủ tịch ASIC Joe Longo nêu rõ: "ANZ đã hết lần này đến lần khác phụ lòng tin của người dân Australia. Các ngân hàng phải có được lòng tin của khách hàng và chính phủ. Việc xử phạt hành chính ANZ cho thấy sự coi thường không thể chấp nhận được đối với niềm tin vốn rất quan trọng đối với hệ thống ngân hàng."

Cũng theo ông Longo, đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay mà ASIC áp dụng đối với một thể chế tài chính./.

