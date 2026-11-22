Trước nhu cầu tuyển dụng ngày càng lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử, cơ khí và sản xuất công nghiệp, thành phố Bắc Ninh đang đẩy mạnh đào tạo nghề, kết nối cung-cầu lao động và thu hút nhân lực có tay nghề.

Các giải pháp này không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp mà còn mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh dự kiến có nhu cầu tuyển dụng khoảng 230.000 lao động.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh, khảo sát 143 doanh nghiệp trong tháng 7/2026 ghi nhận nhu cầu tuyển dụng 103.535 vị trí việc làm. Trong đó, ngành điện tử chiếm 88.228 vị trí, điện, cơ khí và pin có 1.512 vị trí. Bên cạnh lao động phổ thông, các doanh nghiệp tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân sự quản lý sản xuất và quản lý chất lượng.

Mức thu nhập đối với các vị trí kỹ thuật, quản lý và kỹ sư có thể đạt 15-25 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn, tùy năng lực và kinh nghiệm.

Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng và thu hút lao động có trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp tại địa phương.

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, Bắc Ninh tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong khảo sát nhu cầu nhân lực, tổ chức đào tạo và giới thiệu việc làm.

Các hoạt động kết nối tuyển dụng được triển khai tại các địa phương, cơ sở đào tạo và thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng phù hợp.

Đáng chú ý, theo Kế hoạch số 30-KH/TU về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh dự kiến tuyển sinh, đào tạo khoảng 610.000 người, trong đó lao động nông thôn và người dân tộc thiểu số chiếm trên 54%.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó 42% có bằng cấp, chứng chỉ; trên 50% lực lượng lao động được đào tạo lại, đào tạo thường xuyên.

Cùng với đào tạo, thành phố chú trọng thu hút và giữ chân lao động thông qua kết nối tuyển dụng, phát triển nhà ở và các điều kiện phúc lợi.

Theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ban hành tháng 9/2026, Bắc Ninh sẽ tăng cường rà soát nhu cầu lao động theo từng ngành nghề, vị trí việc làm và trình độ kỹ năng để tổ chức đào tạo, đào tạo lại phù hợp.

Việc gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp được kỳ vọng giúp người lao động, trong đó có lao động nông thôn và người có thu nhập thấp, nâng cao tay nghề, tiếp cận việc làm ổn định, góp phần phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương./.