Bạc vượt mốc 50 USD mỗi ounce, đạt mức cao nhất 30 năm qua

Ngày 9/10, giá bạc đã vượt mốc 50 USD/ounce, đạt mức cao nhất trong 3 thập kỷ khi các nhà đầu tư tiếp tục đổ xô đến những tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Cụ thể, bạc được giao dịch ở mức 50,0341 USD/ounce, trong lúc giá vàng đang "tạm nghỉ" sau chuỗi ngày phá kỷ lục liên tiếp do giới đầu tư chốt lời sau ngày mặt hàng kim loại quý này lần đầu vượt mốc 4.000 USD/ounce.

Phân tích về diễn biến trên, chiến lược gia đầu tư tại Cite Gestion Private Bank, ông John Plassard, trích dẫn những lo ngại về kinh tế Mỹ, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ thêm lãi suất trong năm nay và lo ngại về nợ của Pháp. Ngoài ra, lý do còn nằm ở việc thiếu nguồn cung bạc.

Ông nói: "Có một điều đã thúc đẩy giá bạc là chúng ta bắt đầu nghe nói về tình trạng thiếu hụt kim loại này."

Vàng và bạc thường được coi là những kênh đầu tư an toàn mỗi khi có các bất ổn về chính trị và tài chính, đồng thời giá của hai mặt hàng này cũng rất nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán giao dịch trái chiều khi các nhà đầu tư bị chi phối bởi quá nhiều vấn đề từ lo ngại về bong bóng AI, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của các công ty, xu hướng lãi suất tiếp theo của Mỹ, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, bất ổn chính trị tại Pháp và thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza./.

