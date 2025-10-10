Giá vàng thế giới đánh mất mốc lịch sử 4.000 USD mỗi ounce

Giá vàng thế giới giảm 2% trong phiên giao dịch ngày 9/10, xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD tăng giá và các nhà đầu tư chốt lời sau khi có thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas.

Vào lúc 0 giờ 53 phút ngày 10/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm gần 2%, xuống còn 3.959,48 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 giảm 2,4%, chốt phiên ở mức 3.972,6 USD/ounce.

Phiên này, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã tăng 0,5%, tiến gần mức cao nhất trong hai tháng.

Vàng được định giá bằng đồng USD, nên đồng USD tăng giá sẽ khiến kim loại quý này trở nên đắt hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, các nhà đầu cơ đang rút bớt một phần lợi nhuận khỏi vàng khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực, bởi điều này giúp “hạ nhiệt” căng thẳng tại một khu vực vốn có nhiều bất ổn trong lịch sử.

Ngày 9/10, Israel và Hamas đã ký một thỏa thuận ngừng bắn. Đây là giai đoạn đầu tiên trong sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza.

Vàng được xem là kênh trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị. Vì vậy, căng thẳng tại Gaza hạ nhiệt đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng với giới đầu tư.

Tuy nhiên, ông Wong cho biết các động lực chính thúc đẩy đà tăng giá của vàng - như xu hướng đa dạng hóa dự trữ và khối nợ công toàn cầu ngày càng lớn - vẫn còn nguyên giá trị và giúp duy trì triển vọng tăng giá của kim loại quý này.

Giá vàng đã tăng giá khoảng 52% kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất cũng đang hỗ trợ giá vàng.

Theo công cụ theo dõi của FedWatch, giới giao dịch dự báo có 95% khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 10 và 80% khả năng cho một đợt cắt giảm tương tự vào tháng 12. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Cũng trong phiên này, giá bạc đi ngang ở mức 48,93 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 2,4% xuống còn 1.622,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 10/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,50-142,50 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra)./.

