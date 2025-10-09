Dòng tiền trú ẩn ồ ạt chảy vào vàng đẩy giá lên đỉnh mới

Giá vàng thế giới vẫn giao dịch trên ngưỡng 4.000 USD/ounce trong phiên 8/10, tiếp nối đà tăng kỷ lục trước đó. Bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế trên diện rộng, cùng với kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất, đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến loại tài sản trú ẩn an toàn này.

Vào lúc 0 giờ 45 ngày 9/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã tăng 1,7%, lên 4.050,24 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 cũng chốt phiên tăng 1,7%, ở mức 4.070,5 USD/ounce.

Ông Matthew Piggott, Giám đốc phụ trách mảng vàng và bạc tại công ty tư vấn Metals Focus, cho rằng sức mạnh của vàng phản ánh một bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị vô cùng thuận lợi cho các tài sản trú ẩn an toàn.

Các cuộc khủng hoảng toàn cầu, như xung đột ở Trung Đông và chiến sự tại Ukraine, đã thúc đẩy nhu cầu đối với vàng. Trong khi đó, bất ổn chính trị ở Pháp và Nhật Bản cũng làm gia tăng xu hướng tìm đến kim loại quý này. Vàng được xem là kênh lưu trữ giá trị trong thời kỳ bất ổn.

Bên cạnh đó, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa bước sang ngày thứ tám vào ngày 8/10 đã làm trì hoãn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, buộc các nhà đầu tư phải dựa vào các nguồn tin phi chính phủ để đánh giá thời điểm và quy mô các đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường hiện đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới, và dự kiến sẽ có một đợt cắt giảm tương tự vào tháng 12. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Vàng đã tăng 54% tính từ đầu năm đến nay, sau khi tăng 27% trong năm 2024. Đây là một trong những tài sản có hiệu suất tốt nhất năm 2025, vượt trội so với đà tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu và bitcoin, cũng như trái ngược sự sụt giảm của đồng USD và dầu thô.

Đà tăng của kim loại quý này được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm kỳ vọng Mỹ cắt giảm lãi suất, bất ổn chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng, lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn lớn đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và sự suy yếu của đồng USD.

Ông Piggott nói thêm rằng, với việc các yếu tố này sẽ còn kéo dài đến năm 2026, hiện tại không có chất xúc tác nào có thể khiến giá vàng điều chỉnh giảm một cách đáng kể. Do đó, ông dự báo vàng sẽ tiếp tục đi lên trong suốt cả năm sau để thử thách mốc 5.000 USD/ounce.

Đà tăng cũng lan sang các kim loại quý khác. Giá bạc tăng 3,2% lên 49,39 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất mọi thời đại là 49,57 USD/ounce, và giá bạch kim tăng 3% lên 1.666,47 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 2/2013.

Tại Việt Nam, chiều 8/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 - 142,52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.