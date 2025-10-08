Giá vàng trong nước tăng mạnh, tiến sát mức 142 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên sáng nay (8/10), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh thêm từ 800.000 đến 1,3 triệu đồng mỗi lượng, hiện đã đang giao dịch ở mức 141,9 triệu đồng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 139,9-141,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 139,4-141,9 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 7/10.

Tương tự, giá vàng nhẫn trong sáng 8/10 cũng đi lên. Theo đó, Công ty Phú Quý giao dịch từ 136,2-139,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn vẫn giao dịch từ 137-140 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.012 USD/ounce, tăng 47 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 127,6 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Mức giá vàng thế giới này thấp hơn giá vàng trong nước gần 14,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.133 đồng/USD, giảm tiếp 8 đồng so với chốt phiên trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm theo, một số ngân hàng thông báo giá bán ra là cùng ở mức 26.389 đồng/USD, giảm 9 đồng so với ngày hôm qua.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.139-26.389 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.179-26.389 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.175-26.389 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.150-26.389 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng kỳ hạn của Mỹ vượt mốc 4.000 USD mỗi ounce Giá vàng giao tháng 12 của Mỹ chốt phiên tăng 0,7% ở mức 4.004,4 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao 4.014,6 USD/ounce trong phiên 7/10.